A pocos minutos de que se habiliten las urnas en Barranquilla este domingo 8 de marzo para las elecciones legislativas 2026, varios puestos de votación ya registran una alta afluencia de ciudadanos.

Lea más: Autoridades intensifican vigilancia frente a 16 delitos electorales

Asimismo, la jornada de votación dará inicio oficialmente a las 8:00 de la mañana, cuando se abran las mesas en los diferentes puestos habilitados en la ciudad para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto.

Desde primeras horas del día ya se observa la llegada de votantes a varios puntos, donde las autoridades electorales ultiman detalles para el inicio del proceso.

Largas filas marcan el inicio de la jornada electoral en el sur de Barranquilla

8: 10 a.m.: el inicio de la jornada electoral ha estado marcado por largas filas de votantes en varios puntos de votación habilitados en el sur de Barranquilla.

A las afueras de la Institución Educativa Distrital Técnica Cruzada Social, ubicada en el barrio Cevillar, cientos de hombres y mujeres se han apostado a la espera de ingresar para ejercer su derecho al voto.

“Se han habilitado filas preferenciales, pero esto poco o nada avanza. Le han dado prioridad a la tercera edad, pero el resto de las filas no tienen avance”, aseguró uno de los ciudadanos que aguardaba en este punto de la ciudad.

A pocos pasos, en la IED Concentración de Cevillar, el panorama es similar. Muchos de los ciudadanos han asegurado que han llegado desde las 6:00 a. m., “porque es una situación que se repite cada elección”.

En el Colegio Miguel Ángel Builes, en el barrio Carrizal, también se han reportado aglomeraciones de votantes desde las primeras horas del día.

Una situación similar se ha venido registrando en la IED Comunitaria Metropolitana, en el barrio 7 de Abril.

8:00 a. m.: el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, declaró oficialmente abierta la jornada electoral en el departamento. Desde las 8:00 de la mañana quedaron habilitadas las mesas en los diferentes puestos de votación para que los ciudadanos acudan a ejercer su derecho al voto.

Orlando Amador

7:40 a. m.: en la zona de votación del Colegio Sagrada Sabiduría, en el municipio de Soledad, ya se registra la llegada de ciudadanos que esperan la apertura de las mesas para ejercer su derecho al voto.