En la mañana de este 8 de marzo, las autoridades departamentales y distritales dieron inicio a la jornada electoral en el Atlántico y Barranquilla. Con total seguridad, los encargados afirmaron que toda la Fuerza Pública estará volcada para darle seguridad a los sufragantes.

“Seguridad total, eso es lo que queremos, para que haya paz electoral y, de una u otra manera, salga fortalecido nuestro país, corroborando —a través de la democracia y de estos procesos— la confirmación de que queremos un país cada vez mejor”, declaró el gobernador Eduardo Verano.

Esta instalación también contó con la participación de Mariela Barragán, representante de la Presidencia de la República; William Malpica, registrador delegado para el departamento del Atlántico; el Coronel Diego Mora, de la Policía Metropolitana de Barranquilla; Eduardo Restrepo, del Comando Aéreo (CACOM -3), y Ángelo Cianci, secretario del Gobierno del Distrito.

Diego Mora de la policía Metropolitana de Barranquilla indicó que se han desplegado en el área metropolitana y en los cinco municipios más de 3.000 uniformados cubriendo la jornada electoral. El reporte es de 244 puestos de votación, de los cuales el 98 % tiene cubrimiento de la Policía Metropolitana.

Indicó que todo se ha generado sin contratiempos. “Desde el día de ayer venimos teniendo presencia en cada uno de los puestos de votación e iniciamos el traslado de material electoral desde las 2:30 de la mañana”, relató.

Y el comandante Eduardo Restrepo, del Comando Aéreo (CACOM-3), detalló que desplegaron un dispositivo con 35.000 hombres para todo el Caribe colombiano, en todos sus departamentos, para poder atender y disponer de estos comicios electorales del día de hoy, brindando toda la sensación de seguridad.

Y el registrador delegado del Atlántico, William Malpica, informó que el 100 % de las mesas están instaladas en el departamento.

En total, son 6.545 mesas en 345 puestos de votación, con todo el personal dispuesto para iniciar el proceso electoral a las 8:00 de la mañana.

Por otro lado, Mariela Barragán, delegada presidencial para el Atlántico, envió un mensaje de tranquilidad para los votantes.

“Quiero extender un mensaje de paz y de tranquilidad para la realización y el normal desarrollo de este proceso democrático. Invito a los ciudadanos y a las ciudadanas del departamento del Atlántico a que acompañemos este proceso y a que nos ayuden a que se cumpla con el mandato legal”, notificó.

Y Ángelo Cianci, secretario de Gobierno de Barranquilla, relató que desde el Distrito se ha trabajado articuladamente con la Registraduría y la Policía para la jornada electoral.

“Son 164 puestos de votación y 3.648 mesas, en donde estuvimos apoyando en todo lo que tiene que ver con la logística, la operación, la alimentación y el transporte. También trabajamos de la mano con la Gobernación en ese consejo de seguridad que tuvimos el día martes, para que todo en el día de hoy salga de la manera adecuada”, declaro.