El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, en declaraciones previas a ejercer su derecho al voto en el Colegio Biffi La Salle envió un mensaje a los barranquilleros y atlanticenses para que asistan masivamente las urnas.

“He estado haciendo un monitoreo de la ciudad de Barranquilla y en el Atlántico veo una gran normalidad, no así en otros departamentos, por ejemplo, como sucedido en un corregimiento de Calamar Bolívar, como algunas denuncias de presiones de grupos armados en zonas rurales, fundamentalmente en el sur, y hay que estar muy atentos porque recordemos que la MOE incrementó las alarmas de riesgo electoral en 337 municipios, que es como un tercio del país, eso nunca ha sucedido en la historia de Colombia”, indicó el dirigente político.

Adicionalmente Cepeda, quien se acercó a votar con su familia, destacó lo masivo de la jornada.

“Aquí hay una organización nacional seria y esa organización va a responder por cada uno de los votos, pero por supuesto, como presidente del partido conservador, tengo que invitar a los conservadores, los que no se han acercado a las urnas, que se pellizquen, que es mejor votar temprano, que en las angustias de la tarde, de cuatro de la tarde, pueden llegar y encontrar colas y no podrán votar. Y ese es un derecho y un deber que hay que ejercer. De manera que a los atlanticientes, todos, a votar”.