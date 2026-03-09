Las infecciones del sitio operatorio se posicionan como la principal complicación reportada en la práctica de la cirugía plástica en Colombia, de acuerdo con hallazgos preliminares de la primera encuesta nacional realizada entre especialistas del país.

Los resultados serán presentados oficialmente durante el VI Simposio de Seguridad del Paciente, organizado por la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva (SCCP), que se realizará los días 13 y 14 de marzo en el Hotel Estelar Cartagena de Indias.

El estudio fue diligenciado por cerca de 400 cirujanos plásticos miembros de la sociedad científica y constituye un ejercicio inédito en el país que permitirá conocer, con datos propios del gremio, la realidad de la práctica de la cirugía plástica en Colombia.

Entre los hallazgos preliminares más relevantes se identificó que las infecciones del sitio operatorio representan el 62,4 % de las complicaciones reportadas, convirtiéndose en el evento adverso más frecuente en los procedimientos analizados.

Desde la SCCP explicaron que estos resultados no buscan generar alarma, sino fortalecer la toma de decisiones basadas en evidencia científica, mejorar los protocolos clínicos y reducir riesgos en la práctica médica.

Agenda académica enfocada en seguridad del paciente

El VI Simposio de Seguridad del Paciente 2026 contará con una agenda académica que abordará temas clave para reducir riesgos y fortalecer los estándares de seguridad en cirugía plástica.

Durante la primera jornada se analizará el turismo médico seguro como eje estratégico, junto con la presentación del primer reporte estadístico de complicaciones en Colombia correspondiente al periodo 2025-2026, que incluirá comparaciones de complicaciones perioperatorias, análisis desde el sector asegurador y los resultados de la encuesta nacional de miembros de la SCCP.

El segundo día estará dedicado a la reducción del sangrado y de las complicaciones sanguíneas asociadas a los procedimientos quirúrgicos.

También se discutirán temas como la tromboprofilaxis, el tromboembolismo venoso, la evaluación preoperatoria integral, el manejo de infecciones del sitio quirúrgico y la aplicación de inteligencia artificial en protocolos perioperatorios.

Se espera la participación de cirujanos plásticos de todo el país, médicos residentes, anestesiólogos y especialistas afines en un espacio que busca fortalecer la actualización científica y consolidar a Colombia como referente regional en estándares de seguridad quirúrgica.

“La seguridad del paciente no es un discurso, es un compromiso permanente con la evidencia, la autorregulación y la mejora continua. Esta primera encuesta nacional nos permite mirarnos con datos propios y tomar decisiones responsables para seguir fortaleciendo la práctica segura de la cirugía plástica en Colombia”, afirmó Damaris Romero, presidenta de la SCCP.

