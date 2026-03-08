Al colegio Jorge Nicolás Abello, el puesto de votación más grande del suroccidente de Barranquilla, llegó en silla de ruedas la señora Diva Escarpeta, de 94 años de edad, acompañada de su hijo Emanuel Orozco.

Orozco relató que la señora Diva, desde que tiene uso de razón, declaraba que iba a votar hasta el último día de su vida. Y, teniendo en cuenta de que quizás este 2026 sea su último año, decidió traerla para cumplir con su tradición democrática.

“Quisimos cumplirle ese deseo de venir a votar. Ella siempre ha sido muy apegada a ejercer su voto”, narró su hijo a EL HERALDO.

Desde que se abrió la posibilidad de que la mujeres votaran en Colombia, Diva afirmaba que era su deber cumplir con uno de sus derechos más básicos.

Por ende, contra todo pronóstico, su hijo le cumplió se deseo en medio de una jornada electoral que se lleva con normalidad en este puesto de votación.

En el colegio Jorge N. Abello, hay habilitadas 50 mesas para votar y se tiene un total de 17.420 votantes en general.

“Hasta este momento, está bastante movida. Hay bastante personal, sobre todo de tercera edad, asistiendo y fluyendo en el puesto”, dijo Nair Ochoa, delegada de la Registraduría a esta casa editorial.

En este puesto de votación se está implementando la biometría digital, un proceso que está acelerando la jornada en el lugar.

“Este proceso se ha implementado para generar mucho más orden. Aquí, en la entrada, llega gente que no conoce su mesa o que no sabe dónde votar. Entonces, el proceso biométrico sirve para identificarlos y para que puedan ubicarse mejor en sus lugares de votación, evitando así aglomeraciones como ocurría antes”, explicó Emanuel Soto Viloria, quien es informante electoral.

Otros sufragantes, como Ana María Albor Torregrosa, compartió su experiencia en el proceso electoral, destacando que no encontró filas en el puesto de votación, lo que consideró positivo.

Habló sobre el uso de la biometría, afirmando que facilita el reconocimiento de los votantes y que su experiencia fue normal y satisfactoria. Finalmente, invitó a los ciudadanos a participar en las votaciones, señalando que es un deber cívico.