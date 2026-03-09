La Universidad Autónoma del Caribe eligió a Jorge Senior como su nuevo rector para el periodo 2026–2030. Su elección se llevó a cabo este lunes tras la decisión del Consejo Superior, máximo órgano de dirección de la institución.

Senior fue elegido por mayoría, obteniendo seis de los nueve votos del Consejo Superior, mientras que los otros tres votos se distribuyeron entre distintos candidatos.

Es importante precisar que Senior ya actuaba como rector encargado luego de que la alma mater obtuviera medidas de vigilancia especial e intervención administrativa por el Gobierno nacional.

Tras conocerse el resultado, el nuevo rector aseguró que uno de los principales retos será fortalecer la estabilidad institucional y académica de la universidad, al tiempo que reiteró la necesidad de apoyo del Gobierno Nacional.

“El desafío es grande, pero esperamos sacar adelante a la universidad”, expresó Senior.

Entre sus prioridades iniciales, el rector destacó un llamado al Gobierno nacional y al Ministerio de Educación para respaldar a la institución. Según explicó, este apoyo es clave para garantizar tanto el derecho a la educación de los estudiantes como el derecho al trabajo de más de 500 personas que hacen parte de la comunidad universitaria.

Asimismo, Senior pidió al Ejecutivo impulsar ante el Congreso el proyecto de ley 338 de 2025, que busca modificar la naturaleza jurídica de la universidad, una iniciativa que, según indicó, contribuiría a garantizar el futuro institucional.

El rector también hizo énfasis en el carácter social y democrático de la Universidad Autónoma del Caribe. “Es una universidad de todos, de propiedad social, no es de un dueño particular”.

Sobre el proceso de elección, Senior explicó que se desarrolló con normalidad luego de que una acción de tutela que pretendía frenar las elecciones fuera resuelta mediante un auto judicial que permitió continuar con el proceso electoral. De esta manera, el Consejo Superior pudo realizar la votación y designar al nuevo rector.

El directivo señaló que su administración buscará trabajar con toda la comunidad universitaria y el entorno regional, reiterando que cualquier inconformidad frente al proceso podrá tramitarse por las vías legales correspondientes.

Cabe recordar que la lista de aspirantes a la rectoría estuvo también conformada por Ariel Padilla Isaza, Juan Eladio De la Hoz Blanco, Eduardo Alberto Arteta Coronell y Tito José Crissien Borrero.

Sobre la tutela

Un juez administrativo de Barranquilla había ordenado suspender provisionalmente la elección de rector de la Universidad Autónoma del Caribe tras admitir una acción de tutela que cuestionaba la transparencia del proceso electoral.

La decisión fue adoptada por el juez Edgardo Manuel Atencio Royero, del Juzgado Tercero Administrativo Oral de Barranquilla, quien decretó una medida provisional mientras se revisaba una posible situación de conflicto de interés relacionada con el entonces rector encargado, Jorge Enrique Senior Martínez.

La tutela fue presentada por Nelson Rafael Martelo Viana, docente de planta de la universidad, quien manifestó su preocupación por lo que considera una falta de garantías en el proceso.

De acuerdo con Martelo, el rector encargado habría participado en la configuración y preparación del proceso electoral, mientras continúa ejerciendo funciones administrativas dentro de la institución. Sin embargo, Senior aseguró –en su momento– que escoger a los integrantes del Consejo Superior no es función de la rectoría, sino de los antiguos miembros de este.