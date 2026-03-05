La Universidad Autónoma del Caribe informó que fue notificada por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Barranquilla sobre la admisión de una acción de tutela que solicita la suspensión temporal del proceso de elección del rector para el período 2026-2030, programado para el próximo 9 de marzo.

Ante esta situación, la universidad indicó que atenderá el requerimiento judicial dentro de los términos establecidos por la ley.

La institución también señaló que su equipo jurídico ya estructuró la respuesta correspondiente, oponiéndose tanto a la tutela como a la medida provisional solicitada. La universidad sustenta su postura en las instrucciones emitidas por el Ministerio de Educación Nacional, a través de la Subdirección de Inspección y Vigilancia, las cuales fueron acatadas por el Consejo Superior el pasado 27 de febrero de 2026.

Entre los puntos destacados por la universidad se encuentran la viabilidad del actual rector como candidato para el nuevo período, la continuidad del proceso electoral conforme al Acuerdo 008-2 del 9 de diciembre de 2025 y la permanencia del rector ad hoc designado por el Consejo Superior.

El rector encargado de la institución, Jorge Enrique Senior Martínez, confirmó que el calendario del proceso electoral se mantiene vigente mientras se responde a la acción judicial.

“Nosotros tenemos 24 horas para responder y eso es lo que vamos a hacer. Mientras tanto, el calendario no se altera. Ante la comunidad educativa queda en evidencia que el señor Martelo trabaja para la competencia porque él respalda la candidatura de Tito Crissien que en realidad pertenece a la Universidad de la Costa y esta es competencia de la Autónoma.”, afirmó.

El directivo explicó que, aunque la institución presentará los recursos correspondientes y deberá esperar la respuesta de las autoridades judiciales, el cronograma del proceso continúa por ahora. “No podemos decir que esté totalmente en firme porque estamos interponiendo nuestros recursos y debemos esperar la respuesta, pero mientras tanto el calendario se mantiene”.

Senior Martínez también indicó que dentro del cronograma institucional se prevé la convocatoria de reuniones relacionadas con el proceso electoral, las cuales continúan programadas.

Asimismo, respondió a cuestionamientos sobre un posible favoritismo en el proceso de elección del nuevo rector.

“El rector no asigna absolutamente a nadie del Consejo Superior. Los integrantes actuales fueron designados por cooptación del Consejo Superior anterior, que estaba antes de que yo llegara. Y quienes representan a los estamentos fueron elegidos por votación en sus respectivos sectores”, explicó.