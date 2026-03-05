Un juez administrativo de Barranquilla ordenó suspender provisionalmente la elección de rector de la Universidad Autónoma del Caribe, programada para el 9 de marzo de 2026, tras admitir una acción de tutela que cuestiona la transparencia del proceso electoral.

La decisión fue adoptada por el juez Edgardo Manuel Atencio Royero, del Juzgado Tercero Administrativo Oral de Barranquilla, quien decretó una medida provisional mientras se revisa una posible situación de conflicto de interés relacionada con el actual rector encargado, Jorge Enrique Senior Martínez, inscrito como candidato en la elección rectoral.

La tutela fue presentada por Nelson Rafael Martelo Viana, docente de planta de la universidad, quien manifestó su preocupación por lo que considera una falta de garantías en el proceso.

“Lo que sentimos es que se está utilizando la medida de vigilancia del Ministerio de Educación como una catapulta para capturar la institución”, afirmó Martelo. Según explicó, el rector delegado fue nombrado por el Ministerio de Educación Nacional en el marco de las medidas de vigilancia especial que tiene la universidad y, a su juicio, su participación como candidato lo coloca en una posición de ventaja frente a otros aspirantes.

Lea también: Con 2.500 policías se blindan las elecciones en el departamento del Atlántico

De acuerdo con Martelo, el rector encargado habría participado en la configuración y preparación del proceso electoral, mientras continúa ejerciendo funciones administrativas dentro de la institución. “A él le correspondía guardar neutralidad. No puede ser representante del ministerio en la universidad y al mismo tiempo estar interesado en el proceso electoral”, señaló.

El dirigente sindical también cuestionó la composición del Consejo Superior que tomará la decisión final. “Para elegir rector se necesitan cinco votos y el señor llega a las elecciones con cinco consejeros que, según hemos señalado, fueron sugeridos por él mismo. Aquí no hay garantías para que objetivamente se seleccione la mejor hoja de vida o el mejor plan de gobierno para la universidad”, indicó.

En su opinión, la falta de respuesta a solicitudes enviadas al Ministerio de Educación y al Consejo Superior llevó al sindicato a acudir a la justicia. “Decidimos presentar una tutela para que fuera un juez de la República quien ordenara revisar con objetividad esta situación y garantizar elecciones transparentes”, explicó.

Lea también: INS intensifica control sanitario por casos de sarampión en el país

El juzgado determinó que permitir la continuidad del proceso sin resolver previamente el posible conflicto de interés podría afectar los principios de igualdad, transparencia e imparcialidad. Por ello, ordenó suspender temporalmente la elección hasta que el Consejo Superior emita un pronunciamiento expreso y motivado sobre la existencia o no de impedimento del rector encargado.

Martelo aseguró que la universidad ya fue notificada de la decisión judicial y que, por ahora, el proceso electoral queda detenido. “Hoy, a esta hora, el proceso de elecciones está suspendido por orden judicial. Ahora el Ministerio de Educación y el Consejo Superior tienen 24 horas para pronunciarse”, indicó.

El dirigente sindical insistió en que la intención de la tutela no es frenar definitivamente las elecciones, sino garantizar condiciones justas para todos los candidatos.

“El propósito no es suspender las elecciones, sino que se revisen de fondo los impedimentos y las inhabilidades para que la universidad pueda elegir un rector que realmente responda a sus necesidades”, concluyó.

Mientras se producen los pronunciamientos de las autoridades involucradas, el futuro del proceso electoral en la Universidad Autónoma del Caribe permanece en suspenso.