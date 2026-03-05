Aunque Colombia mantiene a raya al sarampión desde hace más de una década, el aumento de casos en otros países ha puesto nuevamente en alerta a las autoridades sanitarias. Así lo advirtió la directora del Instituto Nacional de Salud (INS), Diana Pava, quien explicó que el país se mantiene vigilante ante el riesgo de que el virus se masifique en el país.

Es importante precisar que la alerta fue emitida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), luego de detectar un incremento de contagios en países como Canadá, Estados Unidos, México e incluso en algunas naciones europeas.

“Colombia se encuentra en una eliminación sostenida de sarampión, rubéola y síndrome de rubéola congénita desde 2014. Sin embargo, con el movimiento constante de viajeros y eventos masivos, debemos estar muy atentos a cualquier caso”, explicó Pava.

Hasta el momento, el INS ha confirmado tres casos importados de sarampión, dos en Bogotá y uno en Bucaramanga. Esto significa que las personas adquirieron el virus fuera de Colombia y no que exista transmisión local.

El sarampión, recordó la directora del INS, es uno de los virus más contagiosos que existen. Una sola persona infectada puede transmitirlo hasta a 18 personas que no estén vacunadas, por lo que el seguimiento epidemiológico se vuelve clave para evitar su propagación.

Vigilancia en Atlántico

En medio de este panorama, en el departamento se viene cumpliendo una constante vigilancia sanitaria debido al alto flujo de viajeros que llegan a la región.

Pava destacó que el Laboratorio Departamental de Salud Pública del Atlántico es uno de los más sólidos del país y forma parte de la red que permite detectar posibles casos de forma oportuna.

Asimismo, sostuvo que es necesario tener en cuenta que Barranquilla es altamente visitada por turistas y recientemente tuvo lugar el carnaval, que albergó numerosos eventos masivos con público de todo el mundo, por lo que la recomendación es tener conductas de autocuidado, puesto que el virus tiene una vigilancia de hasta 30 días.

La meta, según explicó la funcionaria, es que Atlántico se consolide como un nodo de vigilancia epidemiológica para toda la región norte, ya que en estos laboratorios se realizan pruebas especializadas como RT-PCR y detección de anticuerpos, cuyos resultados posteriormente son verificados por el INS mediante controles de calidad y procesos de secuenciación para identificar los virus.

Panorama del dengue

Otro de los retos que enfrenta el sistema de salud es el dengue, enfermedad que continúa registrando casos en diferentes regiones del país, especialmente en la región Caribe.

De acuerdo con la directora del INS, aunque las autoridades realizan campañas de control, la participación de la comunidad es fundamental para frenar la proliferación del mosquito transmisor.

“No hay estrategia de salud pública que funcione si en las casas seguimos teniendo criaderos de mosquitos. Llantas, recipientes o cualquier objeto con agua acumulada pueden convertirse en un foco de transmisión”, dijo.

Las lluvias recientes y el agua estancada han favorecido la aparición de nuevos criaderos, lo que mantiene la preocupación de las autoridades sanitarias.

En la semana epidemiológica 07 de 2026, el departamento del Atlántico reportó 615 casos de dengue, mientras que el Distrito de Barranquilla concentró 838 notificaciones, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico del Instituto Nacional de Salud. Las cifras evidencian que la capital atlanticense aporta una proporción significativa de los casos en el territorio nacional.

Los virus respiratorios

El INS también mantiene vigilancia sobre otros virus respiratorios que continúan circulando durante el año, como COVID-19, influenza y el virus sincitial respiratorio, que afecta principalmente a niños y adultos mayores.

Ante este panorama, la recomendación de las autoridades es mantener medidas básicas de prevención: vacunarse, lavarse las manos con frecuencia y usar tapabocas cuando se presenten síntomas respiratorios.

“Son hábitos que muchos aprendimos durante la pandemia y que siguen siendo clave para proteger la salud”, concluyó Pava.

Además, se mantiene la alerta frente a enfermedades como la rabia, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a vacunar perros y gatos y fortalecer el enfoque de “una sola salud”, que integra la salud humana y animal en el país.