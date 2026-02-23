El pasado sábado 21 de febrero, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) anunciaron que están investigando un caso sospechoso de sarampión en un hombre de 30 años con historial reciente de viaje internacional.

En un comunicado oficial, Minsalud señaló que aún se está estudiando el caso y que no hay confirmación. “Las autoridades de salud están siguiendo los protocolos establecidos para realizar las pruebas y determinar el diagnóstico”.

Asimismo, por tratarse de un caso no confirmado, las autoridades sanitarias recomendaron a la población informarse únicamente mediante los canales oficiales hasta que se conozcan los resultados finales.

Además, hicieron un llamado a padres, cuidadores, personal de salud y viajeros para revisar y actualizar sus esquemas de vacunación, y acudir de inmediato a un centro médico si presentan síntomas como fiebre y erupciones en la piel.

Estado del paciente bajo investigación

El hombre, cuya situación fue reportada en Bogotá, se encuentra “estable y bajo seguimiento médico”. Por el momento, el INS analiza una segunda muestra y realiza pruebas complementarias.

Los resultados de estos estudios permitirán definir el diagnóstico definitivo en los próximos días. Colombia utiliza un algoritmo de diagnóstico que combina criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio antes de declarar oficialmente un caso de sarampión, garantizando la verificación minuciosa de las muestras y antecedentes de viaje.

Preocupación por un posible caso importado

Si se confirma, sería el primer caso importado en Colombia en la última década, dado que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) declararon a Colombia libre de sarampión autóctono el 24 de enero de 2014.

La OMS destaca que el sarampión es una “enfermedad vírica sumamente contagiosa y grave que se transmite por el aire y puede causar complicaciones graves e incluso provocar la muerte”.

Además, las autoridades emitieron un aviso especial para viajeros que se dirijan a países con brotes recientes, como México, Canadá y Estados Unidos, en respuesta a la alerta epidemiológica de la OPS sobre el aumento de contagios en la región.

Prevención del sarampión

Las autoridades recuerdan que, aunque el sarampión es “altamente contagiosa”, puede prevenirse con la vacuna.

En Colombia, las dosis contra el sarampión y la rubéola se encuentran disponibles gratuitamente en más de 3.000 puntos a nivel nacional. Según la OMS, la vacunación contra el sarampión evitó casi 59 millones de muertes entre 2000 y 2024.

“Aunque existe una vacuna segura y costoeficaz, se estima que en 2024 se produjeron 95.000 muertes por sarampión en todo el mundo, en su mayoría niños menores de cinco años no vacunados o sin la pauta completa”, alertó la OMS.

