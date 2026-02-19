El cuidado del cabello es uno de los temas que más preocupa a mujeres y hombre, pues siempre se quiere que esté sano, sedoso, brillante y abundante. Sin embargo, sin saberlo algunos productos de uso diario pueden causar que su melena se torne opaca, quebradiza o hasta afectar el cuero cabelludo, es por ello que muchos se preguntan cada cuánto tiempo se debe lavar.

La frecuencia en el lavado del cabello depende de muchos factores, principalmente la higiene capilar, pero también está sujeta a las rutinas diarias, uso de secador, alisados, sudoración o simplemente gusto. Aunque el número de repeticiones de lavado no es el favor clave en las razones que causan un daño en el pelo, si es vital conocer su tipo de cuero cabelludo.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugía Dermatológica (Asocolderma), no existe una regla para determinar cada cuanto se debe lavar el cabello, pero se debe tener en cuenta si se sufre de alguna patología en el cuero cabelludo como: psoriasis, dermatitis.

“Lo recomendado es hacer un lavado día por medio, o 2 a 3 veces a la semana y se puede reducir el riesgo de dermatitis. También es importante escoger un champú de acuerdo a las características de cada persona, si es para tratamiento o de tipo cosmético. Situaciones que hacen más frecuente el lavado están relacionadas con algunas alteraciones hormonales (hiperandrogenismo), presencia de enfermedades inflamatorias o las características propias de cada persona”, indicó el dermatólogo Juan Raúl Castro.

“En general no es recomendado lavarse el cabello todos los días, pues puede aumentar la resequedad y los lavados cada 8 días, no permite el retiro oportuno de los detritos.”, añadió.

Además, antes los mitos sobre el lavado de cabello, marcas como L’Oreal explican algunos de los factores a tener en cuenta para reconocer su tipo de cabello y cada cuánto sería bueno lavarlo.

Tipo de cabello

Cabello graso: Tiende a producir exceso de sebo, por lo que puede requerir lavados diarios o cada dos días. Para saber cada cuánto hay que lavar el pelo graso, fíjese en la raíz. En cuanto vea que se engrasa es momento de lavar el cabello.

Cabello seco: Necesita retener la mayor cantidad de humedad posible. Por ello, se recomienda lavarlo cada 3 o 4 días.

Cabello normal: Se encuentra en un punto intermedio. Lavarlo cada 2 o 3 días suele ser adecuado.

Cabello rizado: Suele ser más seco que el liso y puede lavarlo cada 3 o 4 días.

Estilo de vida

Actividad física: Si haces ejercicio regularmente, es posible que necesites lavar su cabello con más frecuencia debido al sudor.

Exposición al ambiente: La contaminación, el polvo y la humedad pueden acumularse en el cabello, haciéndolo lucir opaco y sin vida.