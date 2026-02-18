Aunque el ayuno intermitente se ha convertido en una de las estrategias más populares para adelgazar, la evidencia científica más amplia disponible hasta ahora pone en duda que sea más eficaz que una dieta convencional equilibrada.

Una revisión internacional que analizó más de veinte ensayos clínicos en adultos con sobrepeso u obesidad concluyó que la pérdida de peso obtenida con este método es similar a la lograda mediante orientación nutricional tradicional o cambios generales en el estilo de vida.

El análisis incluyó cerca de 2.000 participantes de distintos países y evaluó diferentes formas de ayuno desde limitar la alimentación a ciertas horas del día hasta alternar jornadas de restricción calórica con días de ingesta habitual.

El resultado fue si bien el ayuno puede producir reducción de peso, no mostró ventajas relevantes frente a otras estrategias basadas en el control calórico y la mejora de hábitos.

Especialistas que participaron en la revisión señalan que el fenómeno mediático alrededor del ayuno intermitente no está respaldado por diferencias contundentes en los resultados clínicos.

Algunos expertos reconocen que, bajo supervisión profesional, el ayuno puede inducir un estado metabólico conocido como cetosis nutricional, relacionado con mejoras en ciertos marcadores inflamatorios y de bienestar general.

Sin embargo, recalcan que no existe una estrategia universal para bajar de peso. Lo que funciona para una persona puede no ser adecuado para otra.