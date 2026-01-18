Los platanitos son uno de los snacks más populares en Colombia porque quitan el hambre y son deliciosos.
Este es el verdadero origen de la natilla y el buñuelo
Cuatro recetas fáciles y rápidas para su cena navideña
El Festival Carnestolendo de la Yuca se realiza este sábado en el corregimiento de Burrusco, Palmar de Varela
Así puede hacer buñuelos en freidora de aire y reducir el consumo de aceite
Su textura crujiente los convierte en el acompañante perfecto para cualquier momento del día, con suero o alguna salsa saludable.
Ahora, gracias a la freidora de aire, puede prepararlos en casa de una forma más saludable, sin necesidad de usar grandes cantidades de aceite.
A continuación le explicamos cómo hacer platanitos en freidora de aire paso a paso para que queden dorados, crocantes y llenos de sabor. ¡Manos a la cocina!
Ingredientes:
- 2 plátanos verdes
- 1 cucharadita de aceite (opcional)
- Sal al gusto
- (Si los quiere dulces, puede usar plátano maduro y un poco de canela o azúcar.)
Preparación:
Pele los plátanos verdes y córtelos en rodajas muy delgadas. Puede usar cuchillo o mandolina para que queden parejitos.
Coloque las rodajas en una taza y agrégales una cucharadita de aceite si quiere y una pizca de sal. Mezcle bien para que se impregnen.
De la parrilla a la mesa: secretos para un asado navideño inolvidable
Precaliente la freidora de aire a 180 °C durante 3 a 5 minutos. Coloque las rodajas en la canasta en una sola capa, sin amontonarlas.
Cocine durante 10 a 12 minutos, sacudiendo la canasta a la mitad del tiempo para que se doren parejo. Al sacarlos estarán un poco suaves, pero al enfriarse se vuelven más crujientes. ¡Buen provecho!