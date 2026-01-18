Los platanitos son uno de los snacks más populares en Colombia porque quitan el hambre y son deliciosos.

Su textura crujiente los convierte en el acompañante perfecto para cualquier momento del día, con suero o alguna salsa saludable.

Ahora, gracias a la freidora de aire, puede prepararlos en casa de una forma más saludable, sin necesidad de usar grandes cantidades de aceite.

Pexels Platanitos maduros con canela y queso rallado también puede preparar

A continuación le explicamos cómo hacer platanitos en freidora de aire paso a paso para que queden dorados, crocantes y llenos de sabor. ¡Manos a la cocina!

Ingredientes:

2 plátanos verdes

1 cucharadita de aceite (opcional)

Sal al gusto

(Si los quiere dulces, puede usar plátano maduro y un poco de canela o azúcar.)

Preparación:

Pele los plátanos verdes y córtelos en rodajas muy delgadas. Puede usar cuchillo o mandolina para que queden parejitos.

Coloque las rodajas en una taza y agrégales una cucharadita de aceite si quiere y una pizca de sal. Mezcle bien para que se impregnen.

Precaliente la freidora de aire a 180 °C durante 3 a 5 minutos. Coloque las rodajas en la canasta en una sola capa, sin amontonarlas.

Cocine durante 10 a 12 minutos, sacudiendo la canasta a la mitad del tiempo para que se doren parejo. Al sacarlos estarán un poco suaves, pero al enfriarse se vuelven más crujientes. ¡Buen provecho!