Entre los protagonistas infaltables de la temporada están la natilla y los buñuelos, uno de los bocadillos más consumidos por su textura crocante y su sabor inconfundible, ideal para compartir con amigos y seres queridos. Pero siempre hay que hacerlo de la mejor manera porque suelen quedar duros o se revientan. Igual no se preocupe si no tiene aceite y quiere cuidar su figura en diciembre porque le enseñaremos cómo preparar una receta de buñuelos en freidora de aire. Ingredientes: Preparación de la masa: En un recipiente grande, mezcle harina de trigo, fécula de maíz, almidón de yuca, queso costeño rallado, azúcar, huevo, polvo para hornear y una pizca de sal. Agregue agua tibia poco a poco hasta obtener una masa suave, homogénea y manejable. Una vez lista, unte ligeramente sus manos con aceite de oliva para evitar que la masa se adhiera y forme bolitas pequeñas o medianas, según su preferencia. Engrase previamente el cajón de la freidora de aire con aceite vegetal o de oliva. Este último es recomendado por la Fundación Española del Corazón, ya que contribuye a reducir los niveles de colesterol. Coloque los buñuelos crudos en la bandeja, procurando que queden separados entre sí para garantizar una cocción uniforme. Programe la freidora a 180 °C durante cinco minutos, luego retire la bandeja, gire los buñuelos y cocínelos por cinco minutos adicionales hasta que estén dorados. Después sirva los buñuelos inmediatamente, ya que su sabor y textura se disfrutan mejor cuando están calientes.