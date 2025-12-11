Con el propósito de consolidar el turismo gastronómico y promover la identidad cultural del territorio, Sabanagrande celebrará la quinta versión del Festival del Pescado en el Malecón del Puerto del Río, los días 13 y 14 de diciembre.

Este evento hace parte de la Ruta 23 de la Gobernación del Atlántico, iniciativa liderada por la Secretaría de Cultura y Patrimonio departamental que impulsa la gastronomía, el turismo y las manifestaciones culturales en los municipios, exaltando al pescado como uno de los principales motores de la economía ribereña.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, dijo que ya está todo listo, “que solo falta el limón” para que el paladar aprecie lo bueno que se come en el departamento.

El mandatario recordó que el crecimiento de este festival es resultado del proceso de recuperación y mejoramiento del Puerto de Sabanagrande, entregado en 2019 al final de su segunda administración, lo que hoy permite desarrollar actividades que fortalezcan la economía y la vida comunitaria, comercial y de movilidad.

“Con Ruta 23 vivimos cada festival y brindamos todo el apoyo necesario para que los emprendimientos, restaurantes, artesanos, matronas y muestras folclóricas puedan proyectarse y dinamizar la economía de cada municipio. En Sabanagrande disfrutaremos de un excelente fin de semana, viendo a las familias unidas deleitarse de toda la oferta que brinda este municipio de la banda oriental, con una ribera que conecta con otras poblaciones del Magdalena”, afirmó el mandatario.

Cortesía Este fin de semana se vivirá la quinta edición del Festival del pescado en Sabanagrande.

Verano agregó que la cercanía con el río Magdalena y el sistema de transporte fluvial que moviliza a diario a cientos de habitantes impulsa la actividad comercial y fortalece el dinamismo del puerto.

La quinta edición del festival es organizada por la Alcaldía de Sabanagrande. Su alcalde, Darwin Rosales Mora, señaló que este evento contribuye al fortalecimiento económico de las familias locales a través de las muestras gastronómicas y artesanales instaladas en el malecón y la plaza principal.

“La actual administración municipal ha asumido el reto de institucionalizar este festival, impulsando una propuesta integral que combina gastronomía, cultura y formación profesional para los actores del sector”.

El alcalde agregó que la festividad genera empleos directos e impulsa a los restaurantes locales, que ofrecerán una amplia variedad de preparaciones.

“El Festival del Pescado es una fiesta gastronómica que destaca un alimento fundamental para los comerciantes ribereños y para la economía local. No se limita a temporadas como Semana Santa, es parte de la dieta cotidiana de la comunidad, especialmente los fines de semana. El pescado también es eje para mostrar la riqueza cultural de Sabanagrande, integrando música, danza, artes plásticas, teatro, artesanías y otras expresiones que fortalecen nuestra identidad”, señaló.

La primera gestora social de Sabanagrande, Tatiana Berdejo, extendió una invitación a propios y visitantes: “Podrán disfrutar de los platos más representativos de la gastronomía caribeña, como sancocho de bocachico, mojarra frita o sudada, bagre en salsa o en sancocho, acompañados de arroz de coco, yuca y ensalada”, anotó.

Agregó que, además de esta oferta gastronómica, el festival contará con muestras artesanales, presentaciones folclóricas, grupos de baile y danza, y diversas actividades culturales que resaltan nuestras tradiciones. También habrá paseos en lancha por el río Magdalena, una experiencia única para contemplar sus paisajes ribereños.

“Estamos listos para recibir a los visitantes y brindarles momentos inolvidables”, manifestó Tatiana.

El coordinador de Cultura de Sabanagrande, Fidel Rachath Casalins, destacó que en esta V versión los visitantes podrán disfrutar de una oferta gastronómica presentada por los establecimientos comerciales.

“Como valor agregado, ofreceremos una capacitación profesional dirigida a propietarios y trabajadores de restaurantes del Puerto de Sabanagrande, enfocada en atención al cliente, preparación y presentación de platillos y estrategias de ambientación”, explicó.

Programación

Sábado, 13 de diciembre

10:00 a. m. Apertura del festival gastronómico en el Puerto del Río.

3:00 p. m. Presentaciones artísticas.

Domingo, 14 de diciembre

10:00 a. m. – Segunda jornada gastronómica.

3:00 p. m. – Muestras artísticas, consolidando dos días de cultura, gastronomía y entretenimiento para la comunidad y los visitantes.