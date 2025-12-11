Hace un año llegó al mundo la primera parte de la serie Cien años de soledad que adapta la obra cumbre del Nobel colombiano, Gabriel García Márquez y que justamente para conmemorar esa fecha, este jueves Netflix reveló que la segunda temporada estrenará en agosto próximo.

El reconocimiento del público y la crítica nacional e internacional ha sido unánime.

“Con el mismo rigor, ambición y respeto por la novela hemos encarado la segunda y última parte que verá la luz el próximo mes de agosto”, indicó la plataforma de streaming a través de un comunicado de prensa.

Con la dirección de Laura Mora y Carlos Moreno, Cien años de soledad reafirma su lugar como una de las obras audiovisuales más ambiciosas jamás producidas en Latinoamérica, filmada íntegramente en Colombia, con el apoyo y la complicidad de la familia García Márquez.

¿De qué trata la segunda parte?

Tras el armisticio y la firma del tratado de Neerlandia, la paz no llegará a Macondo pues los conservadores, temerosos ante las amenazas del coronel Aureliano Buendía, tramarán un atentado que, por azares del destino, traerá al pueblo a la bogotana Fernanda del Carpio.

Ella, al casarse con Aureliano Segundo, uno de los gemelos indomables del bastardo Arcadio, le dará a Úrsula Iguarán sus primeros descendientes legítimos.

Mientras tanto, José Arcadio Segundo, el otro gemelo, atrapado en los manuscritos de José Arcadio Buendía, hará posible los sueños desmesurados del patriarca al comunicar a Macondo con el mundo.

La llegada del tren abrirá las puertas a la compañía bananera que, sin preverlo, desatará las fuerzas que precipitarán la ruina del pueblo, cumpliéndose la maldición de Úrsula Iguarán porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra.