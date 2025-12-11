Hay películas que nacen como un proyecto ordenado, con una hoja de ruta clara y estudios interesados desde el primer pitch. Terror en Shelby Oaks no es una de ellas.

Lea “Quedé muy cansado de imaginar cosas feas”: José Restrepo, protagonista de ‘Estado de fuga 1986’

El debut cinematográfico de Chris Stuckmann, el crítico de cine más popular de YouTube, llega a cines tras un proceso que es, por sí mismo, una historia de supervivencia creativa.

Comenzó como un sketch casero, se transformó en un largometraje imposible de financiar y terminó rompiendo un récord mundial al convertirse en la película de terror más financiada de la historia en Kickstarter, con casi 1,4 millones de dólares reunidos por fanáticos del género.

Aquí Conozca a los ganadores del 23° Festival de Cortos de Bogotá

En este filme, Mia (Camille Sullivan) lleva doce años buscando a su hermana desaparecida. La Policía la dio por muerta, sus amigos hace tiempo renunciaron, pero ella se aferra a una certeza incómoda: el demonio imaginario de su infancia quizá nunca fue imaginario.

Esa obsesión es el motor emocional de la película, pero también la grieta por la que se cuela algo más profundo, íntimo y autobiográfico de su director.

Además El FDC entregó más de 16 mil millones de pesos en estímulos a 70 proyectos de cine colombiano

“La sensación de que algo terrible va a suceder y poco puede hacerse al respecto fue mi brújula narrativa”, comentó el debutante director.