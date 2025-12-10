El Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC), administrado por Proimágenes Colombia y en cumplimiento de los lineamientos del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía – CNACC presentó los 70 proyectos beneficiarios de la Fase II de la Convocatoria de Estímulos por Concurso 2025. 827 proyectos de todas las regiones del país se presentaron a 16 modalidades.

Lea Conozca a los ganadores del 23° Festival de Cortos de Bogotá

Los recursos entregados a través de la convocatoria corresponden al recaudo efectivo del año 2025, como ha sido siempre. Andrea Afanador, directora de Fomento Nacional de Proimágenes Colombia destacó que al trabajar sobre una expectativa de ingresos a través de la cuota parafiscal que alimenta el FDC.

“Este año el CNACC quiso modificar el cronograma: realizar una primera entrega en julio y una segunda en diciembre. El objetivo fue tener mayor claridad sobre el recaudo de los primeros seis meses y así garantizar que los estímulos ofrecidos se entregaran con absoluta certeza y brindar al sector la tranquilidad de que los recursos anunciados sí se van a recaudar”.

La elección de los beneficiarios se hizo gracias a la gestión de los comités evaluadores, un grupo de 74 destacados profesionales de Colombia, Argentina, Perú, Brasil, Venezuela, República Dominicana, Costa Rica, Chile, México, Cuba, Estados Unidos y Ecuador, entre otros, quienes fueron los encargados de evaluar 827 proyectos en dieciséis modalidades de estímulos por concurso.

Aquí ‘Una batalla tras otra’ lidera nominaciones a los Globos de Oro

Para Diana Díaz, directora de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes: “El CNACC viene evolucionando la convocatoria del FDC, considerando factores como la dinámica del recaudo en taquilla, los desafíos actuales del mercado y las necesidades de un sector creciente, así como su comportamiento con respecto al cuidado de los estímulos concursables y automáticos, con enfoques de descentralización y equidad. Los resultados de la convocatoria de 2025 son muestra de que el CNACC toma decisiones informadas a partir de datos y hechos y escucha a los distintos agentes del sector”.

Estos son el número de estímulos y los valores totales de cada eje:

En el Eje de documental se entregaron 11 estímulos por un valor total de $2.675.000.000

En el Eje de animación se entregaron 4 estímulos por un valor total de $2.495.000.000

Además “Quedé muy cansado de imaginar cosas feas”: José Restrepo, protagonista de ‘Estado de fuga 1986’

En el Eje de regionales se entregaron 36 estímulos por un valor total de $4.260.000.000

En el Eje étnico se entregaron 3 estímulos por un valor total de $920.000.000

En el Eje de ficción se entregaron 9 estímulos por un valor total de $4.715.000.000

En Cortometrajes infantiles se entregaron 3 estímulos por un valor total de $180.000.000

En Coproducciones Minoritarias se entregaron 4 estímulos por un valor total de $1.200.000.000

El FDC 2025 en cifras

La convocatoria del FDC recibió 827 proyectos en 16 modalidades, de los cuales 637 fueron evaluados por un equipo de 74 evaluadores. Tras el proceso, 162 proyectos fueron preseleccionados y, durante 10 días de encuentros de 15 minutos con cada uno de los proyectos preseleccionados donde cuentan avances de los proyectos a los comités vealuadores, se definieron los 70 proyectos beneficiarios.

También El VII Salón de Artistas Plásticos y Visuales celebró el talento local de Barranquilla

De estos, 28 cuentan con mujeres directoras, reflejando una participación significativa de creadoras en el sector.

La convocatoria del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico se realiza cada año gracias a la Ley 814 de 2003, la cual estipula el pago de una cuota para el desarrollo cinematográfico por parte de exhibidores, distribuidores y productores.

Estos recursos son administrados por Proimágenes Colombia, siguiendo los lineamientos del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía – CNACC, y son destinados a la producción de nuevas películas, actividades de formación, promoción, internacionalización del cine colombiano y la preservación del patrimonio audiovisual.