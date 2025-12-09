Se han revelado las producciones que disputarán los Globos de Oro 2026. Este lunes (festivo en Colombia), mientras algunos aún reposaban la resaca de la Fiesta de Velitas, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood reveló desde las ocho de la mañana a los postulados.

Una batalla tras otra, el filme de Paul Thomas Anderson, lidera las nominaciones a los Globos de Oro, con nueve candidaturas, entre ellas a mejor película, director, actor principal (Leonardo DiCaprio), actriz protagonista (Chase Infinity) y secundario por partida doble (Benicio del Toro y Sean Penn).

A la película, inspirada en la novela Vineland, de Thomas Pynchon, y que sigue a un exrevolucionario (DiCaprio) que trata de encontrar a su hija, perseguida por un exmilitar estadounidense, le siguen Sentimental Value, del noruego Joachim Trier, con 8; Sinners, de Ryan Coogler, con 7; Hamnet, de Chloè Zhao, con 6, y Frankenstein, del director mexicano Guillermo Del Toro, con 5.

Ken Woroner/Netflix FRANKENSTEIN. (L to R) Mia Goth as Elizabeth and Oscar Isaac as Victor Frankenstein in Frankenstein. Cr. Ken Woroner/Netflix © 2025.

Mientras que la brasileña The Secret Agent, de Kleber Mendonça Filho, obtuvo tres –mejor película, película extranjera y actor para Wagner Moura– y la española Sirat, dos, en la categoría internacional y en la de mejor banda sonora.

En miniserie Adolescence y Black Mirror están enfrentadas.

A extender la leyenda

El protagonista de Una batalla tras otra, el estadounidense Leonardo DiCaprio, opta a mejor actor de comedia o musical junto a Timothée Chalamet, nominado por Marty Supreme, que se estrena el 25 de diciembre en EE. UU.; George Clooney, por la recién estrenada Jay Kelly; Ethan Hawke, por Blue Moon; el surcoreano Lee Byung-Hun por No Other Choice, y Jesse Plemons por Bugonia.

Por su parte, Wicked: For Good se quedó sin nominación a mejor película musical, aunque su protagonista, Cynthia Erivo, sí fue reconocida con una candidatura a mejor actriz de comedia o musical.

Latinos presentes

El mexicano Guillermo Del Toro es candidato al Globo de Oro por la dirección de su más reciente película, Frankenstein, la adaptación cinematográfica de la novela de título homónimo de Mary Shelley, que en total se llevó cinco nominaciones.

Este clásico gótico está protagonizado por el actor guatemalteco estadounidense Óscar Isaac, en la piel del científico, y Jacob Elordi como la criatura –ambos también nominados–, además de Mia Goth como Lady Elisabeth Harlander.

Este es el cuarto proyecto de Del Toro reconocido por la organización de los Globos de Oro tras alzarse con la victoria en 2023 en el apartado a mejor proyecto de animación con Pinocchio.

El también mexicano Diego Luna competirá por el premio al mejor actor de drama en una serie de televisión.

Des Willie/Lucasfilm Ltd. Diego Luna on the set of Lucasfilm's ANDOR Season 2, exclusively on Disney+. Photo by Des Willie. ©2025 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

La trayectoria de Diego Luna en los Globos de Oro ya dejó de ser una sorpresa. Por tercer año consecutivo, el actor mexicano logró colocarse entre los finalistas, esta vez como Mejor actor en serie dramática por Andor, la producción del universo Star Wars que convirtió a su personaje, Cassian Andor, en uno de los más complejos del catálogo reciente.

Entre los actores latinos nominados este año también se encuentra el puertorriqueño Benicio Del Toro, que optará a un Globo de Oro a mejor actor de reparto en una película por Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson.

Del Toro competirá con su compañero de reparto Sean Penn, así como con Jacob Elordi –de origen español–, nominado por Frankenstein; Paul Mescal, por Hamnet; Adam Sandler, por Jay Kelly, y Stellan Skarsgård, por Sentimental Value.

A su turno Zootopía 2, filme en el que la barranquillera Shakira le da voz a Gazelle, obtuvo dos candidaturas, una a Mejor película de animación, y otra en Logro cinematográfico y de taquilla, esto debido a que este fin de semana logró superar los 900 millones de dólares dólares en la taquilla mundial.

Todo un récord

El cineasta Kleber Mendonça Filho, director de The Secret Agent, destacó el récord logrado por el largometraje brasileño al ser nominado a tres premios Globo de Oro (mejor película dramática, mejor película extranjera y mejor actor).

cortesia The Secret Agent – Premiada por Mejor Director y Mejor Actor Cannes 2025

“No sabía que las tres nominaciones al Globo de Oro son un récord brasileño. Gracias por avisarme y un abrazo enorme a todo el equipo increíble que hizo O Agente Secreto”, afirmó el director en un mensaje sentido que publicó en redes sociales.

Además de ser la primera vez que una producción brasileña recibe tres nominaciones al Globo de Oro, es también la primera vez que una película del país es postulada al principal premio. “Muchas gracias por los mensajes de todos. Mi (teléfono) celular parece un árbol de Navidad”, agregó el director en su mensaje.