Uno de los cineastas más legendarios de todos los tiempos sigue dedicándole su vida al séptimo arte. Martin Scorsese, a sus 83 años, ha iniciado el rodaje de su nueva película ‘What Happens at Night’.

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El neoyorquino, ganador del Óscar y el director vivo más veces nominado a la categoría de mejor director, hizo el anuncio junto a Leonardo DiCaprio, uno de sus actores predilectos y protagonista de la cinta, en sus redes sociales.

Con un simple y sencillo “What Happens at Night está en producción” y una fotografía del rodaje, los artistas dieron la buena nueva a los fanáticos del séptimo arte.

En la fotografía se observa también a Jennifer Lawrence, otra de las estrellas que protagoniza la cinta. El elenco también incluye al danés Mads Mikkelsen, Jared Harris, Patricia Clarkson y Welker White.

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¿De qué trata lo nuevo de Scorsese?

Esta nueva película de Scorsese es una adaptación de la novela homónima escrita por Peter Cameron.

La película, que está siendo producida por Apple, está basada en la novela de Peter Cameron, trata sobre una pareja estadounidense anónima viaja a una extraña y nevada ciudad europea para adoptar un bebé.

“Es un viaje difícil que deja a la esposa, quien lucha contra el cáncer, desesperadamente débil, y a su esposo le preocupa que su enfermedad impida que el orfanato entregue a su hijo… Al llegar, la pareja se registra en el cavernoso y misteriosamente desierto Hotel Borgarfjaroasysla Grand Imperial, donde el bar siempre está abierto y el vestíbulo está poblado por un enigmático elenco de personajes que van desde una antigua y extravagante cantante hasta un empresario libertino y un enigmático curandero. Nada es lo que parece en este mundo inquietante y congelado, y cuanto más lucha la pareja por reclamar a su bebé, menos parecen saber sobre su matrimonio, sobre sí mismos y sobre la vida misma”.

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Esta sería una de las incursiones de Martin Scorsese en el género del terror, aunque fijándose en su filmografía podría tener un tono parecido a lo que fue ‘La isla siniestra’ que casualmente es protagonizada por DiCaprio y se adentra en la psique del personaje.

Justamente, actor y director han compartido en películas legendarias como The Departed (Los Infiltrados), The Wolf of Wall Street (El Lobo de Wall Street), Gangs of New York (Pandillas de Nueva York), The Aviator (El Aviador) y Killers of the Flower Moon (Los asesinos de la luna).

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