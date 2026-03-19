La influencia de artistas como Karol G, Blessd y Ryan Castro no se limita únicamente a la música, pues su fama y reconocimiento se ha expandido también al terreno empresarial y de consumo, donde su imagen y popularidad han comenzado a generar ventas en Colombia, a través de sus propias marcas.
Leer más: “Auxilio, ayúdenme”, el grito agónico del joven electricista desaparecido en Santuario
Estos cantantes de reguetón han logrado posicionarse como figuras influyentes dentro del mercado, convirtiéndose en referentes directos del público joven. Esto gracias a su fuerte presencia en redes sociales, conciertos y colaboraciones musicales que ha fortalecido su capacidad de impacto comercial. Ante ello, estos artistas se han convertido en aliados atractivos para campañas publicitarias y estrategias de marca.
Shakira, Karol G, Greeicy y otras famosas colombianas que convirtieron su estilo capilar en tendencia y negocio
Los artistas urbanos trascienden su rol tradicional para convertirse en marcas personales con alto valor económico, un fenómeno que no es aislado sino que hace parte de una tendencia.
Es decir, su imagen, estilo de vida, y alcance mediático debe influir en decisiones de consumo, principalmente en sectores de tecnología, entretenimiento, moda y bebidas.
Ver también: Uno de los baleados durante tiroteo en billar del norte sería cuñado de alias Castor
En Colombia, esto ha sido posible gracias al crecimiento del género urbano y a que artistas como Karol G, Blessd y Ryan Castro han tenido no solo una proyección nacional sino internacional. En ese sentido, el alcance de estos cantantes de talla mundial, y las tantas campañas publicitarias y alianzas comerciales han permitido que se conviertan en un motor económico y cultural.