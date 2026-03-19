Cuando millones de personas apaguen la luz al mismo tiempo, no van a dejar al mundo en la oscuridad; le estarán dando otra oportunidad. En 2026, la Hora del Planeta, la mayor movilización global por el medioambiente cumple 20 años y todos podemos unirnos. La invitación de WWF es apagar la luz, para encender el planeta.

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La cita será el sábado 28 de marzo, de 8:30 a 9:30 p. m. (hora colombiana) La ciencia ha seguido mostrándonos un panorama alarmante: el 2025 fue el más caluroso del que se tiene registro. Estamos viendo regiones enteras bajo el agua por fenómenos climáticos extremos. El cambio climático y la pérdida de la naturaleza amenazan nuestra supervivencia.

Pero aún no hemos superado el punto de no retorno y hay esperanza si actuamos ahora. La Hora del Planeta nos llama a tomar acción desde la cotidianidad para sumar al propósito colectivo de conservar un mundo sano.

¿Tiene impacto apagar la luz por una hora?

Para hacerle frente a las múltiples crisis que enfrenta nuestro planeta necesitamos que cada sector de la sociedad se movilice para lograr cambios significativos. Y las acciones individuales no son la excepción.

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Apagar la luz, ahorrar energía, movilizarse en medios de transporte sostenibles, evitar el desperdicio de comida, separar de manera adecuada los desechos, son formas de contribuir para lograr un impacto significativo y real en la protección de la naturaleza.

En Colombia, apagar la luz por 60 minutos podría reducir más de 1.000 toneladas de gases de efecto invernadero, lo que equivale a conservar casi 2 hectáreas de bosque amazónico por un año.

“Durante dos décadas, la Hora del Planeta ha sido un momento universal de esperanza y unidad frente a la crisis climática y de la naturaleza. La edición número 20 de este año ofrece a las personas de todo el mundo la oportunidad de mostrar su apoyo a un futuro más brillante y sostenible. Las decisiones que tomamos hoy darán forma al mundo del mañana, y la Hora del Planeta es un recordatorio del poder de la acción colectiva para impulsar el cambio que nuestro planeta necesita con urgencia.”, dijo Kirsten Schuijt, directora general de WWF.

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¿Cómo sumarse?

El primer paso es apagar la luz en casa. Cada acción individual suma, y entre más personas se unan a esta iniciativa, mayor será el impacto. Por eso también preparamos una serie de recursos para descargar y compartir desde las redes sociales, grupos familiares, de vecinos y de trabajo.

Ya muchos aliados se han sumado al compromiso de apagar la luz y encender el planeta en 2026: la Puerta de Brandemburgo en Alemania, la Plaza de San Pedro, el Coliseo Romano, en Italia, la Acrópolis de Atenas, Grecia, la Sagrada Familia, en España.

En Colombia, varias organizaciones privadas y la Alcaldía de Bogotá se sumarán apagando sus sedes e invitando a colaboradores y audiencias a hacer parte desde casa.

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