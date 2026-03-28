Lugares y edificios emblemáticos de casi 200 países y territorios de todo el mundo apagarán este sábado sus luces durante una hora para marcar la Hora del Planeta, el mayor movimiento global en defensa de la naturaleza, que cumple 20 años.

Según la organización ecologista Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), impulsora hace dos décadas de esta iniciativa, “millones de personas en más de 190 países y territorios de todas las latitudes” se unirán al acto, celebrado anualmente el último sábado del mes de marzo, entre las 8:30 y las 29:30 de la noche.

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De gesto simbólico a iniciativa global

En su web, el grupo ecologista menciona que el movimiento nació en Sídney (Australia) en 2007 como “gesto simbólico para llamar la atención sobre el problema del cambio climático. Un sencillo gesto que consiste en apagar las luces de edificios y monumentos durante una hora”.

“Este día nos recuerda que la naturaleza es nuestro sistema de soporte vital, que nos brinda todo lo que necesitamos, desde el aire que respiramos hasta el agua que bebemos y los alimentos que comemos, y que debemos defenderla ahora para salvaguardar la salud de nuestro planeta y, a su vez, nuestra propia salud y bienestar”, apunta WWF.

La organización sostiene que lo que empezó siendo entonces algo simbólico se ha convertido en “el mayor movimiento global por la naturaleza y el clima, una chispa de esperanza que ha inspirado a ciudades, empresas y hogares en todos los continentes”.

Monumentos o edificios emblemáticos y reconocibles de todo el globo apagarán su luz durante ese tramo. En Londres lo harán, entre otros, la Noria (The London Eye) o la sede del Gobierno en Downing Street. En París, la Torre Eiffel, en Sídney, la Casa de la Ópera y en España quedarán a oscuras el Puente de Triana, en Sevilla, o la Sagrada Familia, de Barcelona.

Impacto innegable del cambio climático

En esta vigésima edición, WWF alude a los “innegables” impactos del cambio climático, especialmente en países como España aunque subraya que “la acción colectiva impulsa acuerdos, acelera la energía limpia, protege ecosistemas y recupera especies”.

Ese año, además, el movimiento por la defensa de la naturaleza llega en un marco de escalada del precio del combustible fósil provocado por la guerra en Irán.

En un comunicado emitido por WWW este mes, el grupo apunta que la Hora del Planeta marca hoy un recorrido por los 20 logros más relevantes para la protección del clima en los últimos dos decenios y destaca “el poder de la acción colectiva para activar el cambio político, económico y social” en un contexto “de incertidumbre global”.

También resalta importantes acuerdos internacionales alcanzados en el sector, como el Acuerdo de París de 2015 con su compromiso para limitar la temperatura global, la Agenda 2030 que integró clima, biodiversidad y justicia social con otras metas mundiales, el Pacto Verde Europeo, que fijó el objetivo de neutralidad climática en la UE para 2050 o el Tratado Global de los Océanos.

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La ONG observa asimismo que aunque los combustibles fósiles siguen siendo los principales causantes de la crisis climática, hay algunos avances como la reducción del uso del carbón cerca de un 70 % desde 2010 o la consolidación de energías como la solar y la eólica.

Colombia y Bogotá apagan la luz y encienden el planeta

Colombia no tardó en sumarse a esta ola verde, pues el país se integró oficialmente al movimiento en 2008, apenas un año después del debut mundial, y desde entonces, Bogotá ha sido el epicentro nacional de la jornada, transformando la Plaza de Bolívar y la Torre Colpatria en los rostros visibles del apagón.

Está iniciativa genera un impacto real ya que, según datos de la Alcaldía Mayor, una hora de consumo eléctrico en Colombia durante la franja de mayor demanda puede emitir cerca de 2,100 toneladas de CO2, y al apagar las luces, Bogotá no solo ahorra energía, sino que envía un mensaje de urgencia sobre la protección de sus cerros orientales y su sistema de páramos.

Con el tiempo, el evento pasó de ser solo un «apagón» a una jornada de cultura ambiental, con ciclopaseos nocturnos, como la iniciativa «Móntate en el Cambio» y conciertos desconectados

Lo que pasará en Bogotá este 28 de marzo de 2026

Para este sábado 28 de marzo de 2026, la agenda en Bogotá es especialmente robusta porque se celebran 20 años del movimiento global, y la ciudad ha preparado una mezcla de silencio reflexivo y actividades de alto impacto visual.

El «Apagón de los 20 Años’, pues a las 8:30 p. m., los edificios más emblemáticos de la ciudad apagarán sus fachadas, se confirmó que el Edificio Liévano (sede de la Alcaldía) y los monumentos de la Plaza de Bolívar se unirán a esta iniciativa y también apagarán sus luces.

Una novedad para 2026 es la coincidencia con el Festival LATIR, una plataforma de intercambio entre Barcelona y Latinoamérica, y en esta ocasión el cierre del festival en la Media Torta tendrá un componente especial durante la Hora del Planeta, integrando presentaciones con un enfoque de sostenibilidad y «baja energía».

El Planetario de Bogotá tendrá una programación extendida el sábado 28, aprovechando la reducción de luz en el centro, realizarán charlas inmersivas y observaciones por telescopio, enfocadas en cómo la contaminación lumínica afecta a las aves migratorias de la Sabana.

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Quienes deseen unirse, también pueden registrarse en jornadas de limpieza de humedales o siembra de árboles como la que se realizará el domingo 29 de marzo en la sabana de Bogotá, y, hacer una pausa digital total para reducir el consumo de servidores.

Y Recuerda que el Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV) está en marcha, varias obras de teatro y muestras de artes vivas en el centro histórico se unirán con menciones especiales o actos simbólicos de luz tenue durante la jornada.

El mensaje central de la campaña es contundente, pues al apagar la luz al mismo tiempo que millones de personas, no se busca dejar al mundo en la oscuridad, sino darle una nueva oportunidad y un futuro más brillante.

Tu plan de acción en casa durante La Hora del Planeta

Este evento nos invita a «volver a lo esencial», y por eso aquí te dejamos ideas para que tu hora sea la más divertida y poderosa: