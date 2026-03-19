Se acabó el misterio. Ha sido revelado por completo el cartel de artistas que le dará vida a la edición número 20 del Carnaval Internacional de las Artes, evento cultural liderado por la Fundación La Cueva que inicia este viernes 20 de marzo y se extenderá hasta el domingo 22 de marzo.

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Este año en el que se celebra una fecha redonda, el festival invita a artistas, pensadores y público a reencontrarse en función de la palabra, la música, las artes y las ideas, “en una celebración que reafirma el valor del pensamiento crítico y el goce como formas de habitar la cultura”, tal como lo afirma María José Vengoechea, directora ejecutiva de La Cueva.

La programación inicia el viernes en La Cueva a partir de las 9:30 a. m. con la sesión ‘Te salva que eres bonita’ protagonizada por la artista barranquillera Mónica Gontovnik, que conversa sobre su más reciente libro con el historiador Gustavo Bell.

Una hora después el ambiente literario seguirá encendido con el inicio de la celebración del centenario del natalicio del escritor y periodista Álvaro Cepeda Samudio, miembro del Grupo de Barranquilla, que se daba cita en La Cueva para filosofar sobre la vida. Allí será abordado su lado más deportivo con el cronista Estewil Quesada.

A las 11:30 a. m. el artista visual barranquillero Gonzalo Fuenmayor estará en conversación con la historiadora del arte, Isabel Cristina Ramírez y luego inaugurará su exposición.

En la noche la acción se traslada al teatro Luis Guillermo Henao de la Fábrica de Cultura donde se presentan de manera gratuita Systema Solar, Iván Villazón y la cubana Albita Rodríguez.

El homenajeado, Iván Villazón.

Cine del bueno

En cuanto al séptimo arte se refiere, cabe anotar que el primer día habrá en la Cinemateca del Caribe desde las 10:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. un ciclo dedicado a Víctor Gaviria, en el que se proyectarán películas y cortometrajes del director paisa, entre estas Rodrigo D. No futuro, Buscando tréboles, Habitantes de la noche y Sumas y restas.

El sábado a las 10:00 a. m. también en la Cinemateca, habrá un conversatorio entre Gaviria y el docente y formador de público Julio Lara. Acto seguido se proyectará La vendedora de rosas.

Por otro lado a las 11:00 a. m. en La Cueva se cumplirá el conversatorio ‘Las hazañas de Chucky García’. El reconocido guionista, programador artístico y ex curador del Festival Rock al parque, conversa sobre su reciente libro Master Of Puppets.

Platos musicales

Una sesión destacada se cumplirá el sábado en la Fábrica de la Cultura, donde a las 6:00 p. m. la cantante y acordeonera Diana Burco conversa con el escritor Alonso Sánchez Baute. Al acto se suma María Sara Vega, reina vallenata 2022, y la maestra acordeonera Katty Reales Arengas.

A las 7:30 p. m. habrá espacio para rendirle un sentido tributo al recién fallecido salsero Willie Colón, que será protagonizado por Son de La Cueva y algunas estrellas de la región como: Charlie Gómez, Cumbia Queen, Verónica Vanegas y el saxofón de Juventino Ojito.

Josefina Villarreal/Josefina Villarreal

Una hora después el merenguero dominicano Jossie Esteban interpretará lo mejor de sus clásicos noventeros. “Estoy complacido por ir al Carnaval Internacional de las Artes donde complaceré a todo el público merenguero que hay por allá, amante de mi propuesta. Estamos contando los días para cantarles con fuerza…”, dijo Jossie Esteban.

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La clausura será el domingo desde las 6:30 p. m. en la Fábrica de la Cultura con Yeison Landero, heredero musical del juglar de los Montes de María Andrés Landero; la cantante Adalgisa Pantaleón, la diva que cantó con Juan Luis Guerra Como abeja al panal y muchas más. Por último Juan Carlos Coronel conversa con Jaime Abello Banfi y Álvaro Suescún.