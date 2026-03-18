El cine es espejo de la sociedad y sirve como punto de reflexión. Por ello, para aprovechar el Día Mundial del Agua (22 de marzo), se estrena en salas de cine de Colombia desde este jueves ‘Entre 2 Aguas’, un thriller ambiental dirigido por Carlos Gabriel Vergara M. que propone una reflexión urgente sobre uno de los recursos más vitales del planeta: el agua.

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Esta fecha, establecida por las Naciones Unidas, busca visibilizar la importancia del agua dulce y promover la gestión sostenible de este recurso esencial para la vida.

En un contexto global donde millones de personas aún no tienen acceso a agua potable y donde el cambio climático, la sobreexplotación y la privatización amenazan su disponibilidad, la conmemoración se convierte en un llamado a la acción colectiva y a la reflexión sobre el futuro del planeta.

En ese escenario, ‘Entre 2 Aguas’ se inserta como una propuesta cinematográfica que dialoga directamente con estas problemáticas, combinando tensión narrativa con una mirada crítica sobre los conflictos sociales y económicos alrededor del acceso al agua.

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La película llega a la cartelera nacional con presencia en 33 pantallas, consolidando un sólido punto de partida para su circulación en el país y posicionándose como una obra que trasciende el entretenimiento para conectar con una conversación global.

El largometraje estará disponible en ciudades como Barranquilla, Bogotá, Cali, Cereté, La Dorada, Manizales, Medellín, Montelíbano, Montería, Neiva, Pereira, Sahagún, Santa Marta, Valledupar, Fundación, Tunja y Salento, ampliando su alcance a públicos diversos en distintas regiones del país.

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La película será exhibida en las salas de Cine Colombia, Cinépolis, Royal Films, Procinal, Cinemateca de Bogotá, Cinemateca del Caribe, así como espacios alternativos e independientes como Cinema Río, Golden Cinemas, Cineprox, Cinemateca Tunja, Cinemateca Salento, Cinema Local Cali y Bogotá, entre otros, fortaleciendo tanto su presencia en el circuito comercial como en el cultural.

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“El agua es el recurso más importante que tenemos y, al mismo tiempo, uno de los más vulnerables. Esta película nace de una experiencia personal, pero crece al entender que es un problema global que nos involucra a todos”, afirma el director Carlos Gabriel Vergara M.

A través de la historia de Moisés, su protagonista, la película plantea un dilema ético que enfrenta el bienestar individual con el impacto colectivo, en un contexto donde el agua se convierte en eje de poder, conflicto y supervivencia. “Más que dar respuestas, queríamos incomodar, generar preguntas y poner al espectador frente a decisiones difíciles: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar por comodidad o poder?”, agrega Vergara.

Este lanzamiento busca no solo convocar al público a las salas, sino también generar conversación, reflexión y conciencia alrededor de una problemática que atraviesa territorios, comunidades y generaciones, reafirmando el papel del cine como una herramienta para pensar el presente y proyectar el futuro.

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Protagonizada por Nelson Camayo, Ana Harlen Mosquera, Angélica González, Alberto Palacio, Margarita Reyes y Carlos Vergara, la película cuenta con el apoyo de Ágora Films y Canal Trece y llega a las salas de cine gracias a la distribución de TheGseven.