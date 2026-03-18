Es momento de decirle adiós a una de las series que ha marcado época en Colombia, ‘La primera vez’, que este miércoles estrenó su cuarta y última temporada en Netflix.

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Después de haber vivido tantas primeras veces junto a Camilo Granados, Eva Samper, Pabón, Salcedo, Luisa, Arbeláez y Castro, su historia llega al capítulo final. La cuarta y última temporada de La primera vez ya está disponible en Netflix con 12 episodios que cierran el viaje de un grupo de amigos que conectó de forma única con el público.

En esta última entrega, el grupo se enfrenta a decisiones difíciles que pondrán a prueba su amistad y todo lo que han construido juntos, con la Colombia de los años 80 como telón de fondo. ¿Qué pasará con la relación de Eva y Granados?, ¿la tribu que nació en el José María Root podrá sobrevivir a los cambios y desafíos de la adultez?

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Cortesía Netflix La Primera Vez S4. (L to R) Sergio Palau as Martin Salcedo, Emmanuel Restrepo as Camilo Granados, Francisca Estevez as Eva Samper, Brandon Figueredo as Alvaro Castro, Julian Cerati as Gustavo Pabón, Mateo Garcia Mazo as Rodrigo Arbelaez in La Primera Vez S4. Cr. Netflix ©?2026

Una producción de Caracol Televisión escrita por Dago García, con Francisca Estevez, Emmanuel Restrepo, Verónica Orozco, Santiago Alarcón y María Cecilia Botero.

En la Colombia turbulenta de los años 80, Camilo, Eva y sus amigos desafían las complejidades de la adultez, el amor y la identidad, aferrándose a su tribu mientras exploran las relaciones románticas.

En un mundo donde el caos, la violencia y la traición amenazan con destruirlos, descubren que el verdadero refugio está en la fuerza indestructible de la amistad. ¿Pueden el amor y la camaradería sobrevivir a la tormenta?

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Este es el emocionante cierre de la historia de Camilo Granados en la cuarta temporada de La primera vez.