Gonzalo Fuenmayor es un artista visual barranquillero que vuelve a conectarse con su ciudad natal a través del arte.

Luego de más de dos décadas residiendo en Estados Unidos, ahora se convierte en uno de los protagonistas de la edición 20 del Carnaval Internacional de las Artes, para el que diseñó la imagen oficial de este evento que cada año reúne a pensadores, artistas y creadores del mundo.

La obra seleccionada para esta celebración especial se titula ‘Carmen Orquesta’, un dibujo en carboncillo que parte de la figura de la icónica cantante y actriz brasileña Carmen Miranda. Su propuesta juega con los imaginarios tropicales y los lleva a un terreno surreal e irónico. “Estoy muy entusiasmado de participar y de que uno de mis dibujos sea parte del afiche”, afirmó el artista en diálogo con EL HERALDO.

La imagen oficial del festival presenta un rostro parcialmente visible de Carmen Miranda, mientras que los tradicionales tocados asociados a la artista son reinterpretados por Fuenmayor con elementos inesperados.

“Lo único que se ve de Carmen Miranda es parte de su cara y sus cejas. Yo intervengo los tocados para hacerlos absurdos, surrealistas e irónicos”, explicó.

En esta ocasión, el artista incorporó tucanes y otros símbolos tropicales exagerados, además de un gramófono, creando una composición que mezcla música, naturaleza e identidad caribeña.

La pieza forma parte de una serie en la que el barranquillero explora los clichés visuales del Caribe. “Uso estos símbolos tropicales exagerados para hablar de las expectativas que muchas veces se tienen del trópico”, señaló.

No suelta su Caribe

Aunque vive desde hace dos décadas en Miami, Fuenmayor sostiene que su obra sigue conectada con el Caribe, aunque no necesariamente desde la nostalgia por un lugar específico. “Más que con Barranquilla, creo que mi relación es con la memoria y con el trópico”, explicó.

Para el artista, la ciudad de Miami comparte con el Caribe colombiano una compleja mezcla cultural que alimenta su imaginario creativo. “Miami es parte del Caribe y tiene una complejidad muy interesante. Ese entorno también me ha servido como punto de partida para repensar mi obra”.

Durante estos más de 20 años en Estados Unidos, Fuenmayor ha desarrollado una sólida carrera en el circuito artístico internacional. Vive de su trabajo creativo, mantiene un taller activo y ha expuesto en galerías, ferias y museos. “Soy artista plástico y vivo de esto. Tengo un taller donde trabajo todos los días y colaboro con galerías, he tenido exhibiciones en museos y ferias”, contó.

Su formación académica también se consolidó en Estados Unidos. Allí estudió Artes Visuales en Nueva York y posteriormente realizó una maestría en la Escuela del Museo de Bellas Artes de Boston.

Cortesía

El guineo: símbolo político

Uno de los elementos más reconocibles de su obra es el uso del guineo, un símbolo cargado de significados históricos y políticos en América Latina.

Según explicó, esta fruta fue inicialmente el vehículo para explorar su identidad como inmigrante y reflexionar sobre las relaciones económicas entre Estados Unidos y Latinoamérica. “Lo utilicé para hablar de la historia y de la relación económica entre el norte y Sudamérica”, comentó, haciendo referencia también al papel que desempeñó la compañía United Fruit Company en la región Caribe.

Con el tiempo, ese símbolo fue transformándose dentro de su obra hacia una exploración más amplia del ornamento, el poder y la cultura visual.

Fuenmayor también pertenece a una familia con tradición intelectual en Barranquilla. Es bisnieto del reconocido escritor y poeta José Félix Fuenmayor y nieto del escritor Alfonso Fuenmayor, figura clave de la literatura y el periodismo en el Caribe colombiano. “Siempre es un orgullo tener ese legado presente. Ellos no fueron pintores, pero siempre hubo un acercamiento al arte”, expresó.

Arte en medio de la fiesta

Además de la imagen oficial del festival, el artista presentará una pequeña exposición este viernes 20 de marzo a partir de las 11:30 a. m. en el Salón Luis Vicens de La Cueva. Allí conversará con la historiadora y curadora de arte Isabel Cristina Ramírez y, a su vez, la exposición será presentada por el curador, docente y artista Eliécer Salazar. Venga a conocer esta mirada que cuestiona y exalta elementos culturales del Caribe. En ella mostrará videos, fotografías y dibujos provenientes de colecciones y préstamos institucionales.