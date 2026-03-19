Una de las series más impactantes de los últimos años dice adiós en forma de película. Este viernes llega a Netflix Peaky Blinders: El hombre inmortal, el cierre de la historia creada por Steven Knight.

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Esta película está situada en Birmingham, en 1940. En medio del caos de la Segunda Guerra Mundial, Tommy Shelby se ve obligado a romper un exilio voluntario para enfrentar el ajuste de cuentas más destructivo de su vida. El futuro de su familia y el país están en juego, y, mientras lucha contra sus propios demonios, Tommy deberá decidir si quiere hacerle frente a su legado o convertirlo en cenizas.

El ganador del Óscar Cillian Murphy retoma el papel del icónico Tommy Shelby en esta película épica dirigida por Tom Harper y escrita por Steven Knight.

El reparto también incluye a Rebecca Ferguson (Dune, Una casa llena de dinamita) y a Tim Roth, nominado en los Óscar (Reservoir Dogs, Los odiosos ocho), así como a Sophie Rundle (After the Flood, Gentleman Jack), junto con Oscar Barry Keoghan, también nominado en los Óscar (Saltburn, Almas en pena de Inisherin), y Stephen Graham (Adolescencia, Mil golpes), premiado en los Emmy.

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