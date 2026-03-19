Compartir:
Por:  Jesús Lugo Suárez

Una de las series más impactantes de los últimos años dice adiós en forma de película. Este viernes llega a Netflix Peaky Blinders: El hombre inmortal, el cierre de la historia creada por Steven Knight.

Lea ‘David’, una historia épica que llega al cine con fe y música

Esta película está situada en Birmingham, en 1940. En medio del caos de la Segunda Guerra Mundial, Tommy Shelby se ve obligado a romper un exilio voluntario para enfrentar el ajuste de cuentas más destructivo de su vida. El futuro de su familia y el país están en juego, y, mientras lucha contra sus propios demonios, Tommy deberá decidir si quiere hacerle frente a su legado o convertirlo en cenizas.

Ryan Gosling se embarca en el ‘Proyecto Fin del mundo’

El ganador del Óscar Cillian Murphy retoma el papel del icónico Tommy Shelby en esta película épica dirigida por Tom Harper y escrita por Steven Knight.

El reparto también incluye a Rebecca Ferguson (Dune, Una casa llena de dinamita) y a Tim Roth, nominado en los Óscar (Reservoir Dogs, Los odiosos ocho), así como a Sophie Rundle (After the Flood, Gentleman Jack), junto con Oscar Barry Keoghan, también nominado en los Óscar (Saltburn, Almas en pena de Inisherin), y Stephen Graham (Adolescencia, Mil golpes), premiado en los Emmy.

Aquí ‘Entre 2 Aguas’, un thriller ambiental sobre la lucha del líquido