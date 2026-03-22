En un momento en el que el acceso al agua se vuelve una preocupación global, el cine colombiano pone el tema en primer plano con Entre 2 Aguas, un thriller ambiental que podrá verse en Barranquilla este 25 de marzo, justo en el desarrollo del Día Mundial del Agua, que se conmemora cada 22 de marzo.

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Dirigida por el cordobés Carlos Gabriel Vergara M., la película no solo busca entretener, también provocar una conversación urgente. Su historia gira en torno a Moisés, un personaje que enfrenta decisiones complejas en un contexto donde el agua deja de ser un recurso cotidiano para convertirse en eje de poder, conflicto y supervivencia.

La idea de contar esta historia viene de mucho antes de que el tema se instalara con fuerza en la agenda global, pues proviene de la experiencia misma del cineasta. “El agua es el recurso más importante que tenemos y, al mismo tiempo, uno de los más vulnerables. Esta película nace de una experiencia personal, pero crece al entender que es un problema global que nos involucra a todos”.

Cortesía Con el actor cordobés Carlos Vergara como director y actor ‘Entre 2 aguas’ invita a reflexionar sobre la importancia de este líquido.

El director creció en una vereda del sur de Córdoba, donde el acceso al agua ha sido históricamente limitado y justamente ese pasado marcó el tono de la película.

“A mí me tocaba levantarme tempranísimo antes de ir al colegio, ir a buscar el burro para luego ir a arriar el agua. Con esa agua tomaba el burro, se regaban unas matas, se cocinaba, se bañaba uno… y lo ilógico es que todavía hoy, treinta años después, eso sigue pasando”, cuenta.

20 años de creación

Ese punto de partida íntimo se transformó en una investigación más amplia sobre los intereses que rodean el agua en el mundo. El guion comenzó a tomar forma desde 2006 y fue evolucionando con el tiempo, alimentado por una preocupación creciente: la posibilidad de que el acceso al agua deje de ser un derecho y pase a ser un privilegio.

“Hay intereses detrás de la fuente de agua dulce, de cómo paulatinamente se está buscando que el agua se convierta casi que en un recurso de privilegios y no en un derecho”, advierte el director, quien insiste en que el cine también puede ser un espacio para fijar postura.

En términos narrativos, Entre 2 Aguas se mueve entre el thriller, el drama y una historia con tintes emocionales que la hacen cercana. Vergara reconoce que se apoyó en referentes del cine clásico, aunque con una intención clara: no diluir el tema central.

Cortesía Con el actor cordobés Carlos Vergara como director y actor ‘Entre 2 aguas’ invita a reflexionar sobre la importancia de este líquido.

“Queríamos contar una película que fuera valiosa cinematográficamente, pero también que el tema quedara de frente, que a la gente le quedaran claras las posiciones acerca de esta temática”.

El resultado es una película que no pretende dar respuestas fáciles, sino incomodar.

“Más que dar respuestas, queríamos generar preguntas y poner al espectador frente a decisiones difíciles: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar por comodidad o poder?”, señala.

La cinta llegó con un despliegue importante dentro del circuito nacional, con presencia en 33 pantallas y exhibición en Bogotá, Medellín, Cali, Santa Marta y Valledupar, entre otras.

Sin embargo, el reto sigue siendo el mismo para el cine colombiano: mantenerse en cartelera. Vergara es directo sobre esa realidad. “Yo entiendo la dinámica del cine en Colombia. A muchas películas muy buenas las sacan la primera semana. Nosotros estamos pidiendo una sola semana con la mayor cantidad de salas para que la gente pueda verla y empezar este diálogo”.

Discusiones sobre el agua

Más allá de la taquilla, el objetivo es el de abrir una conversación que no se quede en la sala de cine. Para el director, la pregunta de fondo es inevitable: “¿El acceso al agua es un privilegio o un derecho? Y si es un derecho, ¿cómo se debe manejar? ¿Quién lo debe manejar?”.

Esa discusión, dice, debe empezar en lo cercano, en lo cotidiano. Desde quién administra el agua en los municipios hasta el papel de los ciudadanos en su cuidado.

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“Tenemos un derecho, pero también un deber. Hay que darle un manejo adecuado y racional a un recurso tan indispensable”.

Con un elenco encabezado por Nelson Camayo, Ana Harlen Mosquera, Angélica González, Alberto Palacio, Margarita Reyes y el propio Carlos Vergara, Entre 2 Aguas se suma a esa línea de cine colombiano que no se queda en la anécdota, sino que se mete de lleno en las tensiones del país.