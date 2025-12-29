La entrada en vigor del Tratado de Alta Mar y la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París, en un margen de diez días en enero, ilustran las luces y sombras que afrontará 2026 en materia climática, con la incertidumbre sobre si se superarán este año los 1,5 grados de calentamiento global.

Leer más: Desde enero de 2026, los trabajadores podrán tener cuatro permisos remunerados: estos son

Según Naciones Unidas, entre 2026 y 2035 será casi inevitable traspasar ese umbral, que toma como referencia los niveles preindustriales.

El regalo de año nuevo será la puesta en marcha el 17 de enero del Tratado de Alta Mar, casi tres años después de su aprobación por Naciones Unidas y tras lograr en septiembre las 60 ratificaciones imprescindibles.

El acuerdo servirá de marco para la creación de Áreas Marinas Protegidas en zonas fuera de la jurisdicción nacional, la realización de evaluaciones de impacto ambiental y la regulación de los recursos genéticos marinos, entre otros aspectos.

Sin que gobiernos y organizaciones medioambientales se hayan puesto aún de acuerdo sobre si la COP30 de Belém fue un paso adelante o atrás, el año que empieza les brindará una nueva oportunidad de buscar puntos en común camino de la COP31, que se reunirá en noviembre en Antalya (Turquía) bajo presidencia australiana.

Ver también: “Le pido al presidente Petro que le dé una oportunidad a mi hijo”: madre de soledeño requerido en extradición por Lituania

La hoja de ruta para acabar con los combustibles fósiles, que quedó pendiente en Belém, sobrevolará toda la agenda.

Pero entre las tareas medioambientales que tienen los gobiernos para este año una de las más urgentes es el Tratado Global sobre Plásticos, en el aire tras el fracaso de las negociaciones mantenidas el pasado agosto en Ginebra.

La dimisión del presidente del comité negociador, el ecuatoriano Luis Vayas Valdivieso, aumentó la incertidumbre sobre la manera de resolver el problema del plástico, del que se producen 460 millones de toneladas anuales y el 91 % se filtra al medioambiente, según el foro Global Plastic Action Partnership.

El año 2026 marca el último quinquenio hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, seis de ellos directamente relacionados con el medioambiente. En Abu Dabi se celebrará en diciembre la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua, para acelerar el acceso de toda la población a este recurso.

Le sugerimos: Desarticulan red que vendía expedientes judiciales hasta por mil millones de pesos: funcionarios del CTI están implicados

Estas son las fechas, reuniones y objetivos que marcarán la agenda climática en 2026: Año Internacional de los pastizales y los pastores.

- 17 enero: Entra en vigor el Tratado de Alta Mar (Acuerdo sobre la Biodiversidad Biológica Marina de zonas situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional, BBNJ). A lo largo del año debe reunirse la primera Conferencia de las Partes y designarse una sede permanente para el Tratado, entre Valparaíso (Chile) y Bruselas.

- 27 enero: Estados Unidos se retira del Acuerdo de París, un año después de que el presidente Donald Trump firmase una orden ejecutiva para hacerlo efectivo. Estados Unidos renuncia así a los objetivos de reducción de emisiones y a sus compromisos financieros.

- 28-29 abril: I Conferencia Internacional para la Eliminación Progresiva de los Combustibles Fósiles, en Santa Marta (Colombia). Coorganizada por Países Bajos, buscará la ansiada hoja de ruta para reducir las emisiones.

- 5 junio: Día Mundial del Medioambiente. Los actos de celebración serán en Bakú.

- 15-19 junio: Cumbre Mundial de Cuencas en Río de Janeiro (Brasil), para discutir la gestión de los recursos hídricos.

- 18-30 octubre: Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP17), en Ereván, para analizar los avances en la implementación del Marco Mundial Kunming-Montreal para detener y revertir la pérdida de biodiversidad.

- Noviembre: 31ª Conferencia de las Partes de la ONU sobre Cambio Climático (COP31), con sede en Antalya (Turquía) y presidencia australiana.

- 2-4 diciembre: Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua, en Abu Dabi, coorganizada por Senegal y Emiratos Árabes Unidos, para acelerar la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6: garantizar el acceso universal al agua y al saneamiento para toda la población en 2030.