Los cambios bruscos del clima suelen generar confusión entre la población, especialmente cuando términos como “frente frío”, “onda tropical” o “fenómeno de El Niño” aparecen en los reportes meteorológicos.

Lea también: Dimar advierte mar de fondo en las costas del Caribe colombiano por nuevo frente frío

Aunque todos influyen en las condiciones atmosféricas, no se trata del mismo tipo de evento ni tienen los mismos efectos. Entender sus diferencias permite interpretar mejor los pronósticos y prepararse ante posibles impactos.

Un frente frío es el límite entre una masa de aire frío y otra de aire cálido. Cuando el aire frío avanza, desplaza al aire más caliente, provocando descensos de temperatura, aumento de la nubosidad, lluvias, vientos fuertes e incluso tormentas eléctricas.

Su paso suele ser rápido y sus efectos pueden sentirse en cuestión de horas o pocos días, especialmente en regiones tropicales y subtropicales.

En contraste, otros fenómenos atmosféricos tienen un comportamiento distinto. Las ondas tropicales, por ejemplo, son perturbaciones que se desplazan de este a oeste y suelen provocar lluvias persistentes y alta humedad, pero sin cambios marcados de temperatura.

Los ciclones tropicales —como huracanes o tormentas— son sistemas mucho más intensos, con lluvias abundantes, vientos destructivos y una duración mayor, lo que incrementa su potencial de daño.

También existen fenómenos climáticos de escala global, como El Niño y La Niña, que no son eventos puntuales sino patrones que alteran el comportamiento del clima durante meses o incluso años.

Estos influyen en la frecuencia de lluvias, sequías y temperaturas extremas en distintas regiones del mundo, pero no se manifiestan de forma inmediata como lo hace un frente frío.

La principal diferencia, entonces, radica en la duración, la extensión y el tipo de impacto que cada fenómeno genera. Mientras un frente frío es un evento breve y localizado que marca un cambio repentino en el tiempo, otros fenómenos atmosféricos pueden ser más prolongados, intensos o de alcance global.

Reconocer estas particularidades es clave para la prevención, la planificación y la adaptación frente a un clima cada vez más variable.

Impactos locales: inundaciones y emergencias en Córdoba, Montería y Sucre

El paso del frente frío proveniente de Norteamérica ha dejado una estela de estragos en el norte de Colombia, donde departamentos como Córdoba, Sucre y la capital regional Montería enfrentan un panorama climático inusual para esta época del año.

Urgente: Ideam advierte sobre aumento en los niveles del río Sinú

Las autoridades han reportado que desde finales de enero las lluvias persistentes han causado el desbordamiento de los ríos Sinú y San Jorge, obligando a decretar alertas rojas y declaratorias de calamidad pública en varias zonas del departamento de Córdoba, con más de 19.000 familias afectadas por inundaciones, daños en viviendas, vías y pérdidas en cultivos.

En Montería y áreas rurales aledañas, la combinación de lluvias intensas, vientos y mar de leva ha complicado el monitoreo de cauces y la respuesta de los organismos de socorro, que trabajan para evacuar zonas de riesgo y mitigar el impacto de las crecientes súbitas.

En el departamento de Sucre, las precipitaciones continuas también han generado anegamientos en sectores urbanos y rurales, afectando la movilidad, la infraestructura local y las actividades productivas de las comunidades caribeñas.

Las autoridades climáticas y de gestión del riesgo advierten que estas condiciones podrían prolongarse durante los próximos días debido a la influencia directa del sistema frontal en la región Caribe.

Repercusiones: El frente frío deja siete muertos en la región Caribe; cuatro de ellos en Córdoba