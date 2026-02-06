El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –Ideam, le informó al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y al Sistema Nacional Ambiental (SINA) que “actualmente se presenta el tránsito de una onda de creciente en el río Sinú, la cual está generando aumentos significativos en los caudales, con valores por encima de lo normal para la época”.

Agrega que en algunos sectores estos niveles han superado la cota de desbordamiento del río e, incluso, se han registrado valores superiores a los máximos históricos.

El Ideam detectó dichos aumentos en desarrollo del seguimiento permanente a la condición actual del río Sinú en los siguientes puntos: a la altura de la Finca Nueva Colombia (ubicada en la vía Montería – Las Palomas), en la cabecera municipal de Montería y en el corregimiento de Cotocá Abajo, municipio de Lorica, departamento de Córdoba.

Advierte así mismo que se prevé que se mantengan niveles altos en el río Sinú durante los próximos días, con una posible reducción de las descargas de Urrá una vez disminuyan las lluvias entre el 9 y el 11 de febrero.

Ante esto recomienda mantener la atención ante los niveles elevados en el río Sinú, durante los próximos días manteniendo las afectaciones en las zonas con desbordamientos; a los Consejos Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo, así como las autoridades ambientales regionales y locales, mantener activos los planes de prevención y atención ante inundaciones, y a la ciudadanía, pescadores y usuarios de pequeñas embarcaciones, consultar la información emitida por la Capitanía de Puerto y los comunicados del SNGRD, especialmente durante los días señalados, debido a posibles restricciones de seguridad en la navegación por los niveles altos del río.