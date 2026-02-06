Barranquilla está lista para vivir uno de los eventos más emblemáticos de la temporada de precarnaval: La Guacherna. Este viernes 6 de febrero, a partir de las 4:00 p. m., la ciudad disfrutará de este desfile tradicional, saliendo de la carrera 44 con calle 70 hasta la Casa del Carnaval.

El recorrido bajará por la carrera 44 hasta llegar a la calle 53, girará a la izquierda para tomar la calle 53 hasta la carrera 54, doblará a la derecha y continuará hasta la Casa del Carnaval, donde finalizará.

Lea más: Terminal de transporte habilita compra digital de tiquetes para el Carnaval

Los recorridos de verificación realizados por el personal de la Alcaldía por la carrera 44 han permitido revisar cada detalle para la realización del desfile, definiendo puntos priorizados donde se requería algún tipo de intervención.

Por ejemplo, se ha establecido la necesidad de poda de árboles para mejorar la visibilidad de cámaras de seguridad o mejor aprovechamiento del alumbrado público, reinstalación de redes eléctricas, recogida de escombros, entre otras.

El secretario de Gobierno, Angelo Cianci, expresó que se han creado distintos espacios de articulación con el fin de realizar una exitosa Guacherna.

“Hemos hecho recorridos preliminares, consejos de seguridad y distintas reuniones entre las distintas entidades de la Alcaldía de Barranquilla, Policía Nacional, Ejército, Carnaval, donde se determinó el número de personas que nos acompañarán para que esta misma sea la más ordenada y la más segura, teniendo un éxito rotundo en esta Guacherna que viene el día viernes en Barranquilla”, dijo el funcionario del orden distrital.

Dispositivo de seguridad

Serán 1.100 policías y 300 soldados del Ejército que custodiarán el evento más grande del precarnaval. Se tendrán 11 cámaras de videovigilancia a lo largo del recorrido, pero también se utilizarán 4 drones de la Policía. Todo será monitoreado desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) que se instalará a las 3:00 p.m. del viernes, con un espacio preliminar desde las 8:00 a.m. de ese mismo día.

La Policía dispondrá de 100 unidades del Grupo de Diálogo y Mantenimiento del Orden, 30 uniformados para el Dispositivo Mínimo de Atención, 50 funcionarios de la Seccional de Tránsito y Transporte y 20 de la Fuerza de Control Territorial que tendrán como misión evitar aglomeraciones alternas al evento, la ubicación de vehículos con sonido en el entorno de la carrera 44 y la instalación de eventos no autorizados en la zona de influencia del desfile.

Además, se tendrán 5 vehículos policiales en diferentes puntos del recorrido, especialmente para el traslado de personas a la Unidad de Convivencia y Justicia (UCJ).

Por su parte, las unidades del Ejército estarán ubicadas en puntos focalizados de las carreras 43 y 45 así como en otros sectores donde se requiere mayor vigilancia, principalmente al término del desfile.

Presencia de la Alcaldía

Josefina Villarreal Las autoridades del Distrito recorrieron los diferentes puntos que conforman el desfile de la Guacherna que se realizará esta noche con todos sus grupos.

Todas las capacidades de la Alcaldía –las secretarías de Gobierno, de Tránsito y Seguridad Vial, de Salud y de Control Urbano y Espacio Público, así como las Oficinas de Seguridad y Convivencia Ciudadana, de la Mujer y Equidad de Género y de Gestión del Riesgo– estarán dispuestas con más de 600 funcionarios.

Para el desfile de La Guacherna, la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público reportó que se otorgaron 1.826 permisos para que se disponga un aforo de 27.390 sillas a lo largo de este recorrido.

Logística del desfile

Unos 400 operadores logísticos, 3 máquinas de bomberos y 21 bomberos estarán dispuestos para el desfile. Se suman 30 recicladores de oficio que continuarán con la operativa habitual de recolección y separación de material aprovechable como plásticos, PET, aluminio, vidrios y bolsas metalizadas, cumpliendo con la meta de aprovechamiento de residuos, lectura de huella de carbono y huella plástica.

El desfile contará con más de 6.000 vallas de contención para que los asistentes disfruten de manera organizada y respetando a los danzantes.

A lo largo del recorrido, se dispondrá de 12 ambulancias básicas, un Módulo de Estabilización y Clasificación (MEC), 300 socorristas, 12 médicos de MiRed IPS y más de 50 funcionarios de la dependencia distrital de salud para funciones de notificación de pacientes y orientación a los asistentes en la prevención de accidentes, infecciones de transmisión sexual, VIH y la entrega de preservativos.

Las ambulancias estarán ubicadas en los siguientes puntos: carrera 44 con las calles, 70, 68, 65, 62, 60, 58, 55, 53; en la calle 53 con las carreras 45, 50, 54 y calle 48 con carrera 55.

La Oficina de Gestión del Riesgo hará un seguimiento con su equipo operativo al plan de emergencia y contingencia y estará presente en el PMU, en su condición de miembro activo. De igual forma es importante reiterar que esta dependencia estará atenta y preparada para dar respuesta ante cualquier emergencia que pueda ocurrir.

Movilidad y cierres

El Heraldo. Las autoridades del Distrito recorrieron los diferentes puntos que conforman el desfile de la Guacherna que se realizará esta noche con todos sus grupos.

Es de anotar que para garantizar la seguridad y preservar el espacio público, los cierres viales irán desde las 10:00 a. m. del viernes 6 de febrero hasta las 2:00 a. m. del sábado 7 de febrero.

“Invitamos a todos los que se mueven por la ciudad a celebrar con responsabilidad, a respetar las señales de tránsito, a seguir las recomendaciones de las autoridades y orientadores, para garantizar la seguridad vial y el adecuado flujo vehicular en el área de influencia del evento”, declaró Yaciris Cantillo Romero, secretaria de Tránsito y Seguridad Vial.

Los cierres serán en la carrera 44 entre calles 80 y 53, también en la calle 53, entre carreras 44 y 54, e igualmente en la carrera 54, entre calles 54 y 48.

Se realizarán cierres de todos los cruces a lo largo del recorrido. La zona de concentración se realizará de la carrera 44 entre calles 80 y 70.

Los conductores tendrán como rutas alternas las carreras 43 y 47 paralelas al cierre temporal. Quedan habilitadas la calle 84 y la carrera 48 para atravesar la carrera 44.

En los puntos de cierre se contará con la presencia de auxiliares de tránsito debidamente identificados, quienes orientarán a los conductores y peatones sobre las maniobras de circulación y rutas de desvío dispuestas. 200 orientadores de movilidad estarán apoyando a los ciudadanos para una movilidad segura.

Operación de Transmetro

Transmetro tendrá novedades en su operación con ocasión del desfile de La Guacherna, que se celebra este viernes 6 de febrero. El Sistema operará hasta las 8:00 p.m. con la salida del último servicio S1.

Adicionalmente, las estaciones La Catedral y Alfredo Correa De Andréis prestarán su servicio hasta las 11:00 a.m. y 12:00 p.m., respectivamente. A partir de las horas en mención, no se permitirá el ingreso ni salida de usuarios en las mismas.

Como parte del operativo, también habrá suspensión anticipada de la ruta A8-3 Prado, cuyo último servicio será a las 10:22 a. m.; en el caso de B2 el último servicio a las 11:45 p. m. y la R2 su último servicio será a las 11:30 a. m.

Distrito decretó tarde cívica este viernes para disfrute de la Guacherna

El Distrito de Barranquilla oficializó que este viernes habrá tarde cívica –entre las 2:00 p. m. y 6.00 p. m.– para facilitar las la participación y apropiación cultural en medio de la principal fiesta del país, catalogada como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.

De acuerdo con la administración distrital, este tipo de medidas se adoptan ante la magnitud del evento y a la asistencia masiva de barranquilleros y turistas al desfile, así como las restricciones viales que son necesarias para el normal desarrollo del evento.

Asimismo, resaltó que La Guacherna constituye en uno de los eventos nocturnos de mayor relevancia en la temporada de precarnaval, ante su capacidad de convocatoria y la participación masiva de grupos folclóricos y de la ciudadanía, “lo cual genera impactos directos en la movilidad y demanda un despliegue operativo y logístico robusto de las autoridades distritales”.

Lea más: Draga china zarpó rumbo a Barranquilla para retomar labores de mantenimiento

Por esta razón, los servidores públicos del Distrito de Barranquilla prestarán sus servicios en jornada continua desde las 7:00 a. m. hasta las 2:00 p. m., aunque este horario no comprende a aquellos funcionarios que deberán permanecer en servicio por la naturaleza de sus funciones o por necesidad del servicio.

En ese sentido, se excluye a los funcionarios vinculados a la Secretaría de Salud, las inspecciones de policía, comisarías de familia, oficinas de corregidores, el Cuerpo Oficial de Bomberos, los centros de rehabilitación masculino y femenino, así como las demás dependencias.