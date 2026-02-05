La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) informó la tarde de este jueves que la draga Hang Jun 6008 inició su movilización hacia Colombia para asumir los trabajos de dragado en el canal de acceso a la zona portuaria de Barranquilla.

El objetivo es que cuanto antes, el equipo pueda asumir la ejecución del contrato de mantenimiento del canal de acceso, cuya prórroga se encuentra vigente hasta el 31 de julio de 2026.

Según lo explicado por la entidad, “esta decisión se enmarca en la situación presentada en los últimos días por sedimentación acelerada en el sector K0–K1 (Bocas de Ceniza)”.

En respuesta, y en coordinación con Dimar y su Capitanía de Puerto de Barranquilla, “se priorizó la llegada del equipo principal conforme a las especificaciones técnicas del contrato, garantizando una solución estable, segura y eficiente para la continuidad del dragado”.

Álvaro José Redondo Castillo, director ejecutivo de Cormagdalena, señaló que “la prioridad es garantizar la continuidad del dragado con un equipo que cumpla plenamente las especificaciones del contrato y que ofrezca las condiciones de seguridad y desempeño requeridas para Bocas de Ceniza. Seguimos articulados con DIMAR y el sector portuario para estabilizar el canal y proteger la navegabilidad”.

La draga Hang Jun 6008 cuenta con capacidad aproximada de 6.500 m³ en tolva, alineada con el requisito mínimo del contrato (igual o mayor a 6.000 metros cúbicos), y fue “instruida para asegurar dedicación permanente y disponibilidad absoluta hasta la terminación contractual”.

Asimismo, se proyecta que el equipo pueda estar operativo en Barranquilla a partir del 10 de febrero de 2026. Cormagdalena expresó que mantendrá un canal de coordinación diaria con la Autoridad Marítima y los actores del sistema portuario para el seguimiento de calados, ventanas operativas y la priorización de los puntos críticos, con énfasis en el sector de Bocas de Ceniza.

Según la última batimetría realizada por parte de la Dimar, el calado se mantiene en 9.2 metros, con lo que por el momento se mantienen las condiciones de operación con normalidad y se espera, que tras la llegada del equipo, se pueda retomar el calado superior a diez metros luego de tres días de limpiezas.