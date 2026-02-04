El director de Cormagdalena, Álvaro Redondo, confirmó a EL HERALDO que la tarde del martes finalizó el trámite de visado de trabajo para los tripulantes y operarios de la draga china que hace las labores de mantenimiento al canal de acceso a la zona portuaria de Barranquilla.

Lea más: Comenzó fundido de las columnas para nuevas tribunas del Metropolitano

Redondo explicó que con la finalización de ese trámite, a inicios de la próxima semana llegará la draga para ocuparse del mantenimiento del canal, que a la fecha tiene un dragado de 9.2 metros.

“Para que una empresa internacional, en este caso, una empresa china, realice las labores aquí en aguas colombianas, necesita tres requisitos importantes. Primero, es el permiso para que la embarcación pueda estar en aguas marítimas colombianas; este permiso ya fue pedido por la por la por la Dimar. También necesitamos permiso para que pueda ser dragado de mantenimiento, ese permiso también lo tienen”, explicó.

Redondo afirmó que el tercer punto debe ser que “su tripulación, que en este caso no son colombianos, tengan visas de trabajo. Hasta el día de ayer logramos completar las 22 visas que teníamos pendientes de la tripulación, y la embarcación o la draga se encuentra en Puerto Ordaz, Venezuela".

“La información que tenemos confirmada del contratista es que el 5 de febrero tiene autorización de zarpe. Esos son unos días de tránsito hacia aguas colombianas, por lo que hemos dicho y aspiramos que el próximo 10 de febrero llegue a la ciudad”, añadió.

Adicionalmente, señaló que si las próximas batimetrías revelan una bajada drástica del canal de acceso, activarían una solución de contingencia: “Está como ‘Plan B’, traer una draga que está en Riohacha, mientras llega de Venezuela la principal, y aspiramos que en el día de hoy se le pueda dar permiso. Si eso ocurre y es necesario, es muy posible que viernes o sábado tengamos temporalmente la una draga más pequeña para poder hacer las intervenciones correspondientes”.

Dragado seguiría dando garantías

Según las proyecciones de Cormagdalena, a pesar de que se bajó el calado de 10 metros, todavía las cifran siguen siendo lo suficientemente buenas para garantizar la operación en la ciudad.

“Hoy seguimos teniendo un calado sumamente bueno, importante, de 9.2 metros. Por ejemplo, el 75 % de las embarcaciones, de los buques que entran al puerto de Barranquilla, tienen un calado por debajo del nueve metros, o sea, la mayoría de las embarcaciones pueden ingresar sin ningún problema”.

Lea más: Dimar pronostica disminución en intensidad de los vientos en el Caribe para el fin de semana

Redondo respaldó esta observación con cifras: “En el año 2025, solo 5.1 % de las embarcaciones que ingresaron al puerto estaban por encima de 10 metros. Eso nos da un poquito de tranquilidad. Estamos supremamente comprometidos en recuperar ese calado de 10 metros, pero consideramos de que la profundidad que hoy tenemos permite que el ingreso y salida de barcos esté relativamente normalizado”, cerró.