Mediante sus redes sociales, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char mostró los resultados de una una visita de seguimiento a los trabajos de ampliación y transformación que se ejecutan en el estadio Metropolitano.

El funcionario dio cuenta de los avances, siendo una de las mayores novedades el fundido de las estructuras que servirán de columnas para soportar las nuevas gradas del escenario deportivo, que ahora pasará a tener una capacidad de 60 mil personas.

En su cuenta de la red social X (antes Twitter), el mandatario distrital manifestó que: “Día y noche avanzan las obras en el estadio Metropolitano”, asegurando que hay un doble turno en el cronograma para cumplir a tiempo con las exigencias.

¡Día y noche avanzan las obras en el estadio Metropolitano! 👏🏼



Ya se comienzan a fundir las columnas que soportarán las nuevas graderías del coloso de la Ciudadela. En total, son más de 150 columnas-zapatas y 1800 vigas que se prefabricarán en concreto y luego se montarán en el… pic.twitter.com/uqaQucY09b — Alejandro Char (@AlejandroChar) February 4, 2026

Char también expresó que “ya se comienzan a fundir las columnas que soportarán las nuevas graderías del coloso de la Ciudadela. En total, son más de 150 columnas-zapatas y 1800 vigas que se prefabricarán en concreto y luego se montarán en el sitio, lo que agilizará el proceso de construcción”.

Agregó que “con esta obra ganamos todos: gana el deporte, el entretenimiento y la economía de nuestra ciudad. Hoy estamos generando más de 700 empleos para nuestra gente”.

En días pasados se removió la antigua grama que ahora será reubicada en parques, colegios y otros espacios públicos de la ciudad.

Adicionalmente, ya se realizan los trabajos en lo que tienen que ver con los nuevos camerinos, mientras que la mueblería y equipamiento de los anteriores serán reubicados en los otros escenarios deportivos de la ciudad, como el estadio Romelio Martínez y el Moderno Julio Torres.

Barranquilla recibirá por primera vez la final única de la Copa Sudamericana, la cual está proyectada para mediados de diciembre de este 2026, por lo que los trabajos se realizan a la brevedad.