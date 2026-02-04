Luego de las más de 48 horas de lluvias que se presentaron en el país —especialmente en el Caribe colombiano— , los cielos en Barranquilla y otras zonas empezaron a despejarse para darle paso a un sol radiante.

Las lluvias empezaron a disminuir desde el pasado martes debido a que el frente frío comenzó a perder fuerza en la región.

No obstante, el Ideam notificó que un pronóstico del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ha alertado de la posibilidad del desplazamiento de un frente frío por el mar Caribe durante los próximos días.

Pese a este posible escenario, la entidad fue enfática en que no se puede garantizar que dicho fenómeno ingrese al territorio nacional y lo afecte, tal como el que generó graves secuelas en estos días. Pese a ello, se aseveró que están monitoreando diariamente la evolución de este sistema meteorológico.

El ‘coletazo’ del frente frío

Daniel Useche, meteorólogo de turno del Ideam, aseguró que el frente frío que generó inestabilidad atmosférica ya se está alejando del territorio.

“El frente frío ha venido perdiendo su configuración y ya lo encontramos estacionario en el mar Caribe. (Además), ha continuado con su desplazamiento hacia el nororiente”, indicó el experto a EL HERALDO.

A pesar de este avance, el funcionario no descartó lluvias de menor intensidad en los próximos días, pues el sistema permanece de forma estacionaria —es decir, aún persiste la “cola” del frente frío—, lo que continúa generando nubosidad y lloviznas aisladas.

“Se espera que, al estar estacionario el sistema frontal en el área del Caribe, todavía genere condiciones de nubosidad y algunos eventos de lluvia; sin embargo, se espera que estas lluvias no sean tan intensas como las registradas”, explicó Useche.

Pronóstico para el Atlántico

Con respecto a este miércoles, se estima una tendencia seca en gran parte del departamento. Podrían registrarse algunas lloviznas locales en zonas muy específicas del sur y suroriente del departamento.

En cuanto al jueves, se podrían presentar algunas lluvias ligeras, especialmente en horas de la tarde e inicios de la noche.

Para el día viernes es probable que prevalezcan condiciones secas en el departamento durante las horas de la mañana.

En cambio, por la tarde, se proyectan algunas precipitaciones de carácter ligero, principalmente hacia la zona noroccidental y nororiental del departamento.

Finalmente, el sábado se espera que en el Atlántico se registren algunas lluvias de carácter ligero hacia las horas de la tarde, especialmente al sur del territorio.

Por otra parte, en la ciudad de Barranquilla, la tendencia sería seca con probabilidades de presentarse algunas lloviznas ligeras, pero, en general, nada fuerte.