La Dirección General Marítima ( Dimar) informó que, tras varios días de condiciones meteomarinas adversas en el Caribe colombiano, se prevé una disminución gradual en la intensidad de los vientos hacia el fin de semana, específicamente entre el 5 y el 7 de febrero de 2026, con velocidades entre 22 y 44 kilómetros por hora.

De acuerdo con el comunicado oficial, entre el martes 3 y el miércoles 4 de febrero se presentarán las condiciones más intensas del fenómeno, con vientos de dirección noreste y este que alcanzarán velocidades entre 27 y 50 km/h, afectando principalmente el noroeste y norte del mar Caribe, el litoral Caribe colombiano y el área insular, incluyendo el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como las Islas Cayos del Norte.

En cuanto al oleaje, Dimar señaló que se esperan alturas significativas entre 2.0 y 4.0 metros, con mayor incidencia sobre la región suroeste de la cuenca Caribe, impactando de manera directa el litoral sur y central del Caribe colombiano, el área insular, y menor medida, el área marítima de la península de la Guajira. Las alturas máximas de oleaje se darán durante el martes y miércoles.

La autoridad marítima también advirtió sobre la persistencia del mar de fondo, generado por un frente estacionario ubicado entre el litoral centro del Caribe colombiano y las Antillas Mayores, el cual continuará afectando especialmente el área insular y el suroeste de la cuenca Caribe durante los próximos días.

Ante este panorama, Dimar reiteró el llamado al gremio marítimo, bañistas y navegantes a restringir las actividades marítimas y recreativas que pueden poner en riesgo la vida humana en el mar, así como a mantenerse informados a través de los canales oficiales y redes sociales de la Autoridad Marítima Colombiana, mientras se normalizan las condiciones en la región.

