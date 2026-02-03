El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, realizó este martes una visita de inspección a las obras de lo que será la nueva estación de Policía del Malecón de Rebolo.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Char expresó que los trabajos van por buen camino, alcanzando ya la mitad de la ejecución.

¡Las obras en la estación de Policía del Malecón de Rebolo avanzan en un 50%!



Con una infraestructura de dos pisos, que contará con cerca de 140 hombres y mujeres dedicados a cuidar a nuestra gente, muy pronto le entregaremos a los barrios Rebolo, Montes, La Chinita, La Luz, Los… pic.twitter.com/0E7UOd0dnF — Alejandro Char (@AlejandroChar) February 3, 2026

“Con una infraestructura de dos pisos, que contará con cerca de 140 hombres y mujeres dedicados a cuidar a nuestra gente, muy pronto le entregaremos a los barrios Rebolo, Montes, La Chinita, La Luz, Los Trupillos y a todo el Suroriente de Barranquilla un espacio para fortalecer la seguridad”, explicó.

Señaló que se seguirá invirtiendo en seguridad para la ciudad: “Seguimos invirtiendo en seguridad y en proyectos que impactan directamente la vida de nuestra gente, aportan a su bienestar, brindan tranquilidad y mejoran su calidad de vida. Esta es una tremenda estación que se ha hecho en tiempo récord”, cerró.