En el marco de las acciones preventivas para garantizar la prestación del servicio de energía en Barranquilla durante la temporada de Carnaval, la empresa Air-e activó un plan de contingencia en puntos estratégicos a partir de este martes en diferentes sectores de la ciudad.

Dentro de esta estrategia se contempla labores preventivas en la carrera 53, entre las calles 54 y 72, previo al desfile del Carnaval de los Niños;

De igual manera, se desarrollarán actividades en los alrededores del estadio Romelio Martínez, calle 84 y calle 17.

Para el evento de La Guacherna, tradicionalmente desarrollado en la carrera 44, entre la calle 74 y el barrio Abajo, la compañía dispondrá de un dispositivo especial en puntos estratégicos, en articulación con la Alcaldía de Barranquilla, la Policía Nacional y los organismos de socorro.

De manera complementaria, la empresa activó un plan de mantenimientos preventivos, con brigadas técnicas especializadas, para optimizar el servicio en la Vía 40, escenario de desfiles emblemáticos como la Batalla de Flores, Gran Parada de Tradición y Gran Parada de Fantasía.

De igual forma, en los distintos municipios del Atlántico se adelantarán jornadas de mantenimiento preventivo, con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio eléctrico durante las fiestas del Carnaval 2026.

Estos trabajos, liderados por la Gerencia de Mantenimiento de la compañía, han incluido labores de lavado y adecuación de redes, poda de árboles, retiro de postes en desuso, cambio de elementos eléctricos, termografías y ajuste de protecciones.

Por otro lado, la compañía reiteró el llamado a los grupos folclóricos y participantes de los desfiles para que eviten el uso de serpentinas metalizadas, ya que estos elementos pueden generar riesgos eléctricos al entrar en contacto con las redes, ocasionando fallas e interrupciones en el suministro.

Finalmente, informó que durante los días sábado 14, domingo 15, lunes 16 y martes 17, estarán disponibles sus canales de atención no presenciales: Call Center, línea 115 (desde teléfonos fijos y móviles), Oficina Virtual, Video Atención, agendamiento de citas a través del sitio web www.air-e.com y el chat AVA 313 430 0000.