En el sector de Villa Campestre, en Puerto Colombia, la empresa Air-e adelantará trabajos de instalación de nuevas redes eléctricas para este lunes, por lo que habrá suspensión del suministro de energía en varios sectores.

En ese contexto, los trabajos se ejecutarán entre las 8:09 de la mañana y las 5:55 de la tarde. Durante las maniobras se presentarán cortes a los usuarios de las calles 130 a la 135, entre las carreras 51B y 57.

Mientras tanto, en la ciudad de Barranquilla se cambiarán crucetas y aisladores, en el sector de la calle 73B con la carrera 41B, en el barrio Delicias, entre las 7:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde.

Para el caso del cuadrante de las calles 99A a la 99B, entre carreras 57 a la 64A, en el norte de Barranquilla, se suspenderá el suministro de energía, entre las 9:00 de la mañana y las 5:05 de la tarde para la adecuación de un punto de conexión.

Por otra parte, se cambiará un poste en la carrera 16 con la calle 4, en el barrio Abajo de Suan, entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

Finalmente, en el horario de 8:45 de la mañana a 4:00 de la tarde se cambiará un poste y red eléctrica en la calle 4 con la carrera 15 en Luruaco.