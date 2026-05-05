Para este martes 5 de mayo, la empresa Triple A —encargada de suministrar el servicio de agua, alcantarillado y aseo en Barranquilla y otros municipios— programó una suspensión del servicio en múltiples barrios del Distrito.

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Pese a que se tenía establecido que los barrios seleccionados dejaran de recibir el preciado líquido a las 9:00 a. m., la compañía informó en la mañana de este martes la modificación del horario. De esta forma, la suspensión comenzará a las 11:00 a. m.

El cambio, de acuerdo con Triple A, obedece a fallas en el suministro de energía en las estaciones de bombeo Recreo y Delicias.

“Ante las fluctuaciones en el suministro de energía de la red local presentadas en las primeras horas de la mañana en las estaciones de bombeo Recreo y Delicias, (...) la suspensión del servicio hacia las zonas informadas y dichos trabajos iniciará a partir de las 11:00 de la mañana", informaron a través de X (antes Twitter) .

Aseguraron que esta medida tiene el propósito de garantizar el aprovisionamiento adecuado del recurso hídrico de los usuarios pertenecientes a los sectores afectados por los trabajos programados en el sistema de acueducto de la ciudad de Barranquilla.

“Estaremos informando de manera oportuna los avances de esta jornada integral de trabajos que adelanta Triple A para la optimización del servicio”, notificaron.

Quejas de los usuarios

Pese a que en un principio se haya informado que a las 9:00 se iría el agua, usuarios en redes sociales como X han presentado sus quejas al asegurar que, en realidad, dejaron de recibir este servicio desde tempranas horas de la mañana.

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“Es una falta de respeto que digan que el agua se va a las 09:00 AM y la cortan desde las 07:00 AM, dejando a todo el mundo sin haber terminado de prepararse”, comentó un usuario de X.

A su turno, otro internauta expresó: “La suspensión de agua empezó antes de 9 am, que fue la hora anunciada por @SomosTripleA. Desde las 6:15 cortaron suministro en norte de #Barranquilla y municipios", señaló.

Barrios sin agua este martes

Triple A dio a conocer que son más de 90 los sectores de Barranquilla y los municipios del Atlántico los que estarán sin agua hasta por 14 horas debido a que la empresa adelantará una jornada integral de trabajos programados en la infraestructura del sistema de acueducto.

Estos son los sectores: