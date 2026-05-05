El departamento del Atlántico despertó con un nuevo millonario tras el más reciente sorteo de MiLoto, que dejó un premio mayor de $160 millones en esta región del país. El afortunado jugador realizó su apuesta a través de la plataforma digital de Baloto, bajo la modalidad manual.

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Los números ganadores del premio mayor fueron 5, 10, 20, 25 y 27, seleccionados directamente por el jugador. Este resultado corresponde al sorteo 0530, que en total dejó 10.155 ganadores y entregó más de $235 millones en premios a nivel nacional.

El comportamiento de MiLoto confirma su alta frecuencia de caídas en Colombia. Desde su lanzamiento, entre el 20 de octubre de 2023 y el 3 de mayo de 2026, el juego ha entregado más de $49.237 millones, equivalentes a 2.809.314 premios. En ese mismo periodo, ha transferido más de $20.999 millones al sistema de salud.

Revancha cayó por primera vez en 2026 y entregó un acumulado millonario

En la misma jornada, el sorteo de Revancha también dejó un resultado destacado. En el sorteo número 2652, un jugador en Envigado, Antioquia, se llevó el acumulado de $22.300 millones, marcando la primera vez que este juego cae en lo corrido de 2026.

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El tiquete ganador fue adquirido en un punto de la red aliada Gana, también bajo la modalidad manual, con los números 03, 05, 17, 24, 38 y la súper balota 11.

Este sorteo dejó 13.057 ganadores y distribuyó más de $22.349 millones en premios. Además, representó la primera ocasión en que el acumulado de Revancha cae un lunes, día que recientemente se incorporó junto a miércoles y sábados para la realización de estos sorteos.

Cuál es el proceso que deben seguir los ganadores de MiLoto para reclamar sus premios

Los nuevos millonarios deberán comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos y condiciones establecidos en el sitio web oficial de Baloto para reclamar sus premios.

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Los juegos de Baloto y Revancha continúan disponibles tanto en línea como en puntos físicos, con presencia en más de 43.000 puntos de venta en todo el país, incluyendo Su Red, SuperGIROS y grandes superficies.