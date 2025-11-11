En el sorteo número 430 de Miloto, que se realizó en la noche de este lunes 10 de noviembre, hubo un ganador único del premio mayor.

El afortunado jugador logró acertar la combinación completa de cinco números para llevarse el premio mayor, de $1.000 millones. El ganador compro el boleto en Puerto Asís, Putumayo.

De acuerdo a Baloto, se trata del premio acumulado más alto registrado en Miloto. Es la primera vez que cae en Putumayo.

Los números ganadores en este sorteo fueron: 07, 17, 26, 27 y 33. De acuerdo al reporte oficial, en dicho sorteo hubo más de 21 mil ganadores.

La premiación total de la noche ascendió a la suma de $1.160.526.900, distribuida entre un total de 21.134 ganadores en las diferentes categorías de aciertos.

El ganador principal, quien acertó las 5 balotas, se adjudicó el premio de $1.000.000.000. Pero también hubo51 ganadores con 4 aciertos, que se llevaron cada uno $623.300.

Con tres aciertos, 1.798 personas acertaron, y se ganaron $28.700 de forma individual. Por su parte, 19.284 personas acertaron dos números, recibiendo $4.000, lo que comúnmente equivale al costo de la apuesta, permitiéndoles recuperar la inversión.

Hay que recordar que MiLoto es una mecánica adicional de Baloto que consiste en que el jugador escoge 5 números del 1 al 39, participando por un acumulado millonario. Se gana acertando en cualquier orden.

“MiLoto es un juego paramutual, es decir, el valor del premio depende del número de ganadores y el valor de las ventas, se divide en partes iguales para cada uno. El cliente elige 5 números del 1 al 39 en cualquier orden y sin repetir”, explica en la página web.

El premio de MiLoto inicia en $120 millones a partir de este martes. Irá creciendo en cada sorteo. Se juega lunes, martes, jueves y viernes.

Se puede comprar en la página web oficial de MiLoto en https://www.baloto.com y en más de 43 mil puntos de Su Red y SuperGIROS de todo el país.

Se puede jugar de 2 maneras diferentes:

Manual: Es una jugada en la cual el cliente elige los números de su preferencia.

Automático: Es una jugada en la cual el sistema asigna aleatoriamente los 5 números del panel o apuesta.