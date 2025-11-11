El expresidente Álvaro Uribe negó este martes que el mandatario Gustavo Petro lo haya invitado personalmente a presentarse juntos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como lo afirmó el jefe de Estado durante su discurso en Santa Marta.

“El presidente Petro nunca me invitó a la JEP, esas 4 reuniones con él me llevaban era al bobicomio”, publicó el líder del Centro Democrático en su cuenta de X.

El Pte Petro nunca me invitó a la JEP, esas 4 reuniones con él me llevaban era al bobicomio — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 11, 2025

Esto en respuesta a las afirmaciones que hizo el presidente Gustavo Petro el lunes desde Santa Marta, durante el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en el caso del exterminio de la Unión Patriótica.

“¿Dónde está la verdad y dónde están juzgando a los victimarios que mataron a la Unión Patriótica?”, aseveró el mandatario.

Seguidamente, mencionó al expresidente y su supuesto nexo con el paramilitarismo. “Y los que fundaron las Convivir tuvieron el aval del gobernador (de Antioquia) y, pues, presidente de esta República, el señor Álvaro Uribe Vélez”, sostuvo Petro.

De acuerdo con la Comisión de la Verdad, la violencia contra militantes de la Unión Patriótica fue el resultado de las alianzas entre miembros de la Fuerza Pública, paramilitares y políticos liberales “contra lo que ellos consideraban como estructuras de insurgencias en la región”.

Fue entonces cuando Gustavo Petro aseguró que en un encuentro personal con Álvaro Uribe lo había invitado a presentarse ante la JEP.

“Se lo dije personalmente, ‘hermano, vamos a la JEP ambos’. (...) No me interesa que lo juzguen afuera. Me interesa cuidarlo a él, a sus hijos y a sus bienes. Me interesa incluso que haya un acto de reconciliación o, como decía el filósofo (Jacques) Derrida, el perdón social”, afirmó el jefe de Estado.

La invitación que sí quedó para el registro público fue la que le hizo en julio pasado el presidente Petro al exmandatario a través de la red social X.

“Dije que hicieramos el pacto de la verdad, estoy dispuesto a que vayamos nostros dos a la JEP” señaló en uno de sus ‘trinos’.