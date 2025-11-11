Continúa la tensión al interior de la Comisión Séptima del Senado por las dilaciones en el debate y votación del proyecto de reforma a la salud impulsado por el Gobierno Nacional.

El senador Fabián Díaz, del partido Alianza Verde, presentó una acción de tutela en contra de la Mesa Directiva de la Comisión Séptima, integrada por el presidente Miguel Ángel Pinto, Partido Liberal, el vicepresidente Omar de Jesús Restrepo Correa, Comunes, y el secretario general Praxeré José Ospino Rey.

De acuerdo con el legislador, la tutela busca la protección de sus derechos al debido proceso y a la participación política, que según él, habrían sido vulnerados por la mesa directiva al no dar trámite al mensaje de urgencia e insistencia radicado por el Gobierno para el Proyecto de Ley 410 de 2025, correspondiente a la reforma a la salud.

Díaz argumenta que el presidente de la comisión, Miguel Ángel Pinto, ha evadido su deber de convocar el debate, pese a que las normas establecen que, cuando el Gobierno reitera la urgencia del proyecto, este debe tener prioridad en el orden del día, suspendiendo la discusión de cualquier otro tema hasta que se adopte una decisión.

El proyecto permanece suspendido, luego de que se aprobara una proposición que condiciona su trámite al avance de la reforma tributaria o ley de financiamiento que actualmente estudia el Congreso.