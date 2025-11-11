Durante la audiencia de imputación contra Ricardo González, segundo implicado en caso de Jaime Esteban Moreno, la Fiscalía reveló detalles del momento en que – junto a Juan Carlos Suárez – agreden brutalmente al estudiante de la Universidad de Los Andes, el pasado 31 de octubre en el sector de Barrios Unidos en Bogotá.

De acuerdo con la Fiscalía, la agresión contra el joven de 20 años fue perpetrado en dos momentos. Para la fiscal del caso, en el primer ataque los implicados solo buscaban lesionar a Jaime Estaban.

“Inicialmente se da una agresión que está dirigida a causar lesiones personales, pero una vez esta agresión – gracias a que el compañero de Jaime interviene para que no sigan lesionándolo – estas personas abandonan el lugar y sin embargo regresan con la intensión de acabarlo, según los testigos”, indicó la fiscal.

Además, explicó que al realizar una segunda agresión en las que supuestamente Ricardo González y Juan Carlos Suárez acordaron “acabar” con Jaime Esteban “se reúnen los requisitos para hablar de un dolo”.

“Cuando regresan a causarle las segundas lesiones con la indicación de que ahora sí van a acabar con él y realizan esos actos determinados y definidos para acabar con la vida de esta persona y se alejan cuando ven que ya está ahogándose en su propia sangre, en este caso se reúnen los requisitos para hablar de un dolo”, dice la fiscal.

Asimismo, para la Fiscalía este caso no se trata de un homicidio preterintencional, como alega la defensa de Ricardo González

“Ellos actuaron sabiendo el riesgo que asumían y que este resultado se podría producir y no hicieron nada para evitarlo”, señaló.

En una audiencia virtual ante la jueza sexta de control de garantías de Bogotá,Ricardo Rafael González Castro, de 22 años, no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación.

Al ser interrogado por la jueza sobre su decisión, el joven respondió: “No, su señoría, no acepto los cargos”.

La Fiscalía anunció que, debido a la gravedad de los hechos, solicitará en las próximas horas una medida de aseguramiento en centro carcelario para González Castro, quien permanece bajo custodia del ente acusador en Cartagena.