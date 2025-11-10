Este lunes se conoció que Ricardo González, el segundo sospechoso del asesinato del estudiante de la Universidad de los Andes Jaime Esteban Moreno, ocurrido el pasado 31 de octubre, se entregó a las autoridades en Cartagena, ciudad de la que es oriundo.

El joven llegó junto a dos allegados y su abogada a las instalaciones de la URI Canapote en la capital de Bolívar, según se observa en unas imágenes reveladas por el diario ‘El Tiempo’.

Ricardo González.

Allí los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) hicieron efectiva la orden de captura en su contra.

“En las próximas horas será presentado ante un juez de control de garantías para la legalización del procedimiento de captura y las respectivas audiencias”, indicó la Fiscalía en un breve comunicado.

Jaime Esteban Moreno murió horas después de recibir una golpiza en la madrugada del viernes 31 de octubre a pocas cuadras de Before Club, la discoteca en la que festejó Halloween en la noche del jueves 30, en la localidad Barrios Unidos de Bogotá.

Redes sociales Jaime Esteban Moreno.

Cámaras de seguridad del sector registraron la agresión por parte de dos jóvenes, uno de ellos identificado como Juan Carlos Suárez Ortiz, quien fue capturado en flagrancia e imputado por el delito de homicidio agravado.

Tomada de LinkedIn Juan Carlos Suárez.

Ricardo González es el señalado segundo agresor, quien llevaba un disfraz de conejo con orejas negras aquella madrugada de Halloween. Este sujeto permanecía prófugo de la justicia hasta este lunes, diez días después del crimen.

Según el medio ‘El Tiempo’, González prestó servicio militar en el Distrito 51, adscrito al batallón de las Américas, y luego trabajó como vigilante y vendedor ambulante en San Victorino.

Una investigación realizada la semana anterior por ‘Noticias Caracol’ reveló que las cámaras de seguridad de San Victorino captaron a González al día siguiente del crimen, el 1 de noviembre, hacia las 9:38 de la mañana. En las imágenes se le observa llegar a su puesto de perros calientesvistiendo la misma ropa del día del ataquey conheridas visibles en los brazos.

De acuerdo con testigos, el sospechoso comentó que había tenido “una pelea fuerte”, sin imaginar que la víctima había fallecido. “Él llegó tranquilo, como cualquier otro día, sin saber lo que había pasado”, expresó una de las personas que habló con él.

Las grabaciones también muestran que González permaneció en el lugar durante parte de la mañana, pero al mediodía abandonó su puesto repentinamente y no regresó. Vecinos señalaron que el hombre les dijo haber recibido una llamada de su familia y que debía irse “a trabajar con ellos”.