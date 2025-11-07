Hay un nuevo video sobre el momento exacto en que el joven Jaime Esteban Moreno recibe la golpiza por parte de otros dos hombres en la madrugada del 31 de octubre. Los golpes que finalmente cobraron la vida del estudiante de la Universidad de los Andes fueron grabados por un testigo del hecho.

En las imágenes, cuyo material completo ya está en manos del CTI de la Fiscalía General de la Nación para incluirlo en la investigación y en el proceso contra los agresores, se puede observar la participación de Juan Carlos Ortiz, quien se encuentra privado de libertad y está siendo procesado; de Ricardo González, prófugo por el momento, y de las mujeres que estuvieron alentando a los agresores.

En el video se observa y se escucha cómo Jaime Esteban y su acompañante le piden a Suárez que no lo golpee. El amigo de la víctima logra apartar por un momento al primer agresor. En ese momento aparece otro hombre, vestido de negro y con orejas de conejo, para agredir de forma “desmedida”, como lo calificó la Fiscalía durante las audiencias, al joven de 20 años.

Hay que recordar que la Fiscalía solicitó la medida de aseguramiento en centro carcelario para Juan Carlos Suárez, quien no aceptó los cargos por homicidio agravado.

Un testigo grabó un video inédito del asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo. El material ya está en manos del CTI de la Fiscalía.



Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/vrsUTZcogg — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 7, 2025

De acuerdo a lo que ha podido armar la Fiscalía sobre el caso, luego del testimonio de varias personas, entrevistas, y revisión de videos de cámaras de seguridad, Moreno, de 20 años, salió junto a un grupo de amigos a celebrar Halloween en el bar Before Club, ubicado en la localidad de Chapinero. Horas después, el joven fue atacado en la vía pública por un hombre con el rostro pintado de rojo y negro —disfraz alusivo a un personaje de Mortal Kombat—, acompañado de otro sujeto que logró huir y dos mujeres.

Dentro del establecimiento, las acompañantes de Suárez increparon a Moreno antes del ataque. Uno de los testigos relató ante las autoridades: “En ese momento se acerca una persona de tez morena, con vestido azul de un personaje conocido como Kitana, junto con otra chica de vestido negro. Le empezaron a gritar ‘ahí tiene para que siga acosando’, y al observar esto, se corren a otro lado. Mi amiga le pregunta a la chica de negro qué había pasado y le dijo que ‘el chico estaba acosando mujeres’”.

“Tal señalamiento, sin que mediara verificación ni defensa alguna, provocó que dos hombres, entre ellos el imputado, lo persiguieran violentamente fuera del establecimiento”, indicó la Fiscalía.

Los testigos también narraron cómo, tras golpear inicialmente a Moreno, el agresor regresó hacia sus acompañantes para decidir si continuaba el ataque: “El de cara pintada de rojo se regresa con las amigas y les pregunta: ‘¿Será que lo persigo? Aliénteme’. Ante eso, la amiga le respondió: ‘¿No que mucho kickboxing? Yo le hubiera pegado más’”, declaró uno de los presentes.

Después de ese intercambio, Suárez Ortiz volvió a correr tras la víctima, alcanzándola sobre la carrera 15, donde la golpeó con mayor violencia. En ese momento, las mujeres habrían comenzado a grabar con sus teléfonos celulares mientras Moreno caía al suelo tras recibir varios golpes de puño y patadas.

Las dos mujeres que acompañaban a los agresores durante la noche del crimen fueron dejadas en libertad mientras avanza la investigación, aunque continúan vinculadas al proceso.