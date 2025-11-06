La Fiscalía General de la Nación reveló nuevos detalles sobre el crimen de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un estudiante de 20 años de la Universidad de los Andes que murió tras ser brutalmente golpeado en la madrugada del 31 de octubre.

Durante la audiencia realizada este jueves 6 de noviembre, la fiscal 201 de la URI de Engativá, Claudia Rodríguez, explicó que el ataque habría sido motivado por “una acusación sin pruebas”.

Según la investigación, Moreno se encontraba compartiendo con amigos en un establecimiento público cuando una mujer lo señaló de presuntos actos indebidos. Este comentario desató la agresión de dos hombres, entre ellos Juan Carlos Suárez Ortiz, quien hoy enfrenta cargos por homicidio agravado.

“Tal señalamiento, sin que mediara verificación ni defensa alguna, provocó que dos hombres, entre ellos el imputado, lo persiguieran violentamente fuera del establecimiento”, relató la fiscal Rodríguez.

La persecución y la golpiza mortal: “Un hecho de extrema brutalidad”

De acuerdo con la Fiscalía, el procesado, quien tenía el rostro pintado de rojo como parte de un disfraz, aprovechó su apariencia para atacar con mayor anonimato. Videos y testimonios muestran que Suárez Ortiz golpeó repetidamente a la víctima con puños y patadas, incluso cuando esta ya estaba en el suelo e indefensa.

“El ataque no fue producto de un impulso aislado, sino de una clara decisión de causar la muerte”, añadió la fiscal, al argumentar que el agresor regresó para continuar la golpiza luego de haberse retirado brevemente del lugar.

La representante del ente acusador calificó el homicidio como un hecho de “extrema brutalidad” y con “desprecio absoluto por la vida humana”. En su intervención, enfatizó en que la víctima vivió momentos de angustia y dolor durante la persecución y la agresión, que le ocasionaron heridas fatales.

El testimonio que reveló el supuesto móvil

Un testigo clave, presente en un Oxxo cercano, observó cuando Suárez Ortiz atacó a Moreno. Según su relato, una mujer que acompañaba al agresor gritó: “Ahí tiene para que siga acosando mujeres”, lo que coincide con la hipótesis de la Fiscalía sobre el falso señalamiento.

El testigo aseguró además que el capturado pidió a sus amigas que lo alentaran mientras perseguía a la víctima. Luego, junto con otro hombre, lo alcanzó y lo golpeó hasta dejarlo inconsciente.

El procesado no aceptó los cargos

Juan Carlos Suárez Ortiz, señalado como autor material del crimen de Jaime Esteban Moreno, no aceptó los cargos por homicidio agravado durante la audiencia. La Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento intramural, argumentando la gravedad de los hechos y el riesgo para la sociedad.

El caso ha causado conmoción en Bogotá y en la comunidad universitaria. Las autoridades continúan buscando al segundo hombre implicado en el crimen.